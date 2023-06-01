"Камерна історія про ніжні стосунки". Фільм про Івана Дзюбу закриє Docudays UA 2023

Новий фільм режисера Сергія Буковського "Іван і Марта" закриє 20-й ювілейний Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA.

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Стрічка розповідає про життя українського дисидента, письменника-шістдесятника та літературознавця Івана Дзюби та його дружини Марти.

За словами режисера, робота над фільмом про подружжя Дзюб почалася восени 2018 року.

"Наша камерна історія про ніжні стосунки Івана і Марти, двох українських інтелігентів, створювалась дуже довго. Але це не унікальний приклад, а доволі типовий – 3-5 років роботи над фільмом, сьогодні це радше правило, ніж виняток. Не існує ідеальних умов та обставин для створення документального кіно. А нині… Монтаж під акомпанемент повітряних тривог, зведення звуку під дирчання генератора, робота з італійським композитором Сандро де Стефано завдяки Wi-Fi – таке вперше", – цитує Буковського "Детектор-медіа".

Іван і Марта Дзюби. Фото: detector.media

Іван Дзюба помер 22 лютого минулого року, за два дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тож, додав режисер, з цими подіями задум фільму істотно змінився.

"Почалася війна, треба було змінювати контекст, структуру, і найголовніше – "перекладати" драматургію на плечі пані Марти Дзюби. На щастя, ми встигли зафільмувати Івана Михайловича, і його світлий образ буде збережений в архіві для нащадків. Вірю, так і буде", – розповів він.

За словами Буковського, для дружини дисидента Марти перегляд на закритті Docudays UA 8 червня в київському кінотеатрі "Жовтень" також стане першим.

Ювілейний 20-й Docudays UA пройде з 2 по 8 червня у Києві та онлайн. Він відбудеть за підтримки Посольства Швеції в Україні, Українського культурного фонду, Польського інституту в Києві та Чеського центру Київ.

Темою 20-го Docudays UA стане "Образ майбутнього". А візуальним рішенням – простий чистий білий аркуш, що символізує свободу для творення омріяного майбутнього.

До програми національного конкурсу DOCU/УКРАЇНА цьогоріч увійшли п'ять фільмів. Це стрічка про збиття рейсу MH17 Malaysia Airlines "Залізні метелики" Романа Любого, прем'єра якої відбулася на Берлінале, фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, що отримав приз глядацьких симпатій на кінофестивалі Санденс, стрічка "Король Лір: як ми шукали любов під час війни" Дмитра Грешка, що стежить за життями українських переселенців, які опинилися в Ужгороді, новий фільм Володимира Тихого "День незалежності", який показує події 24 серпня 2022 року, та стрічка "Крихка пам'ять" про відомого радянського та українського кінооператора Леоніда Бурлаку, знята його онуком.