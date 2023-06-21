"Будинок із комахами" в Києві внесли до держреєстру нерухомих пам'яток

Міністерство культури та інформаційної політики внесло "будинок з комахами" Марії Станіславської в Києві до держреєстру нерухомих пам'яток України.

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Про це йдеться у наказі МКІП від 16 червня 2023 року № 332, повідомила пресслужба міністерства.

"Міністерство культури та інформаційної політики занесло прибутковий будинок Марії Станіславської за адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, 93, охоронний №3192-Кв до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією пам'ятка архітектури місцевого значення", – йдеться в повідомленні.

Також МКІП доручив Київській міській військовій адміністрації повідомити про це власнику пам'ятки, а також упродовж 2023 року впорядкувати облікову документацію.

Київська влада має забезпечити розроблення та затвердження науково-проєктної документації щодо визначення меж та режимів використання території цієї пам'ятки та розробити й затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж території пам'ятки культурної спадщини.

Фото: Короб Антон

Будинок Марії Станіславської, відомий як "будинок з комахами", – історичний будинок в Києві на Володимирській вулиці, 93. Він був зведений у 1893 році.

Будівля отримала свою назву через зображення рослин та гігантських мух. Фото: Короб Антон

У 2020 році поруч із будинком почали зводити багатоповерхівку, через що він опинився в аварійному стані. Тоді забудовник пообіцяв викупити квартири в історичній будівлі, знести її й розширити площу будівництва.

Такі будівлі хотіли збудувати біля "будинку з комахами". Ілюстрації: archunion та Astora

У 2021 році департамент охорони культурної спадщини КМДА вніс будинок Станіславської до переліку пам'яток місцевого значення. Через рік Окружний адміністративний суд міста Києва позбавив будівлю цього статусу, однак рішення не набрало законної сили.

Будинок Станіславської у червні 2023. Фото: ЦЕГЛА / Telegram

У квітні цього року стало відомо, що в Києві почали зносити будинок Марії Станіславської. На паспорті об'єкта було вказано, що забудовник планує "провести капітальний ремонт" будівлі. Втім, будівельні роботи велися без дозволу і проєктну документацію не було погоджено.

Тому департамент благоустрою КМДА демонтував паркан біля "будинку з комахами". А департамент охорони культурної спадщини знову подав документи до Мінкульту, щоби присвоїти будинку статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Поки чекали на рішення Міністерства культури, стало відомо, що в будівлі відновили роботи.

Це не єдиний свіжий приклад спроби знищити історичну будівлю в Києві за останній час. Нещодавно стало відомо, що забудовник планує знести історичний будинок навпроти Софійської площі, із балкона якого голова Центральної Ради Михайло Грушевський нібито проголосив незалежність Української Народної Республіки. У відповідь на обурення в ЗМІ та соцмережах мер столиці Віталій Кличко зазначив, що історичних доказів про виступ Грушевського з цього будинку немає, однак фахівці Департаменту охорони культурної спадщини і науковці наразі опрацьовують матеріали, щоб присвоїти будинку статус пам'ятки архітектури.