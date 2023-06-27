Більше не Ермітаж: Амстердамський музей відмовляється від російського патронату

Нідерландський музей, що носив ім’я найбільшого державного музею Росії "Ермітаж", перейменують. З 1 вересня музей в Амстердамі називатиметься не Hermitage, а H'ART Museum.

До повномасштабного вторгнення цей музей експонував переважно російське мистецтво з запасників державних музеїв РФ і вважався символом близьких відносин між Нідерландами та Росією. І лише минулоріч, через тиждень після початку Росією відкритої війни в Україні, музей оголосив про розрив стосунків з російським "тезкою".

Разом зі зміною назви амстердамський музей заявив і про нове партнерство – зі Смітсонівським музеєм американського мистецтва у Вашингтоні, Центром Помпіду в Парижі та Британським музеєм. "Ми будемо як музей для музеїв", – заявила директорка амстердамського музею Аннабель Бірні в понеділок, 26 червня.

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H'ART Museum уклав угоду з паризьким Центром Помпіду на 5 років. У середині 2024 року відбудеться виставка робіт Василя Кандинського з паризького музею. "Батько" абстракціонізму, що вчився художньому ремеслу в Києві у знаменитого українського художника Миколи Пимоненка, і досі у більшості світових музеїв представлений як російський художник. Концепція виставки Кандинського в H'ART Museum поки не оголошена.

У 2026 році запланована спільна з Британським музеєм виставка "Сила фемінності", а вже зараз Смітсонівський музей американського мистецтва з Вашингтона експонує в Амстердамі інсталяції Мартіни Гутьєррес.

Музей "Ермітаж" відкрили в Амстердамі у 2009. Фото: сайт музею

"Ермітаж" в Амстердамі був створений як незалежна некомерційна організація радою приватних осіб у 2009 році. і мав власне фінансування художнього керівництва та кураторів.

Угода з петербурзьким "Ермітажем" надала амстердамському музею право використовувати назву "Ермітаж" та необмежене право на запозичення творів із російської колекції.



За 14 років амстердамський "Ермітаж" організував 30 виставок, близько третини з них були пов'язані з російською культурою та історією, наприклад виставки про засновницю "Ермітажу" Катерину Велику та "Коштовності! Блиск російського двору".

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У 2022 інтерв’ю New York Times директорка музею Аннабель Бірні заявила, що через війну в Україні "магія Росії зникла". Остання виставка, організована у співдружності з російським "Ермітажем" була закрита через п’ять тижнів після відкриття у березні минулого року.

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Останній показ амстердамського Ермітажу з петербурзьким музеєм "Російський авангард: революція в мистецтві" був запланований на рік, але його закрили через п’ять тижнів, коли музей розірвав зв’язки з Росією. За словами Бірні, музей зазнав збитків приблизно в 2 мільйони доларів, закрившись достроково.

"Ми вважали, що це було єдино правильним вчинком. – сказала Бірні. – Нам довелося жити з наслідками, але ми з гордістю трималися цього рішення. У міру розвитку ситуації в Україні час довів нашу правоту".

Через кілька місяців після того, як амстердамський "Ермітаж" припинив співпрацю з РФ, голландські музеї втрутилися, щоб допомогти йому залишитися на плаву, тимчасово позичивши деякі зі своїх зіркових робіт на знак солідарності.

Рейксмузеум подарував "Доярку" Йоганнеса Вермеєра; музей Ван Гога, "Жовтий будинок" Вінсента Ван Гога; і Boijmans van Beuningen, його "Вавилонська вежа" Брейгеля. Музей також зібрав майже 1 мільйон доларів завдяки краудфандинговій кампанії.

У лютому 2023 в амстердамському "Ермітажі" відкрили проєкт "Рембрандт і його сучасники: історичні картини з Лейденської колекції", який досі виставляється. Ця виставка об’єднує 35 творів мистецтва з приватної колекції голландських майстрів живопису, що належить американському мільярдеру Томасу Каплану.

Каплан також надасть іншу велику позику голландських майстрів Музею H'Art для виставки в 2025 році, яка включатиме 17 картин Рембрандта, якими він володіє. Він сказав, що в захваті від вибору музею партнерства зі Смітсонівським інститутом, Помпіду та Британським музеєм.

"Співпраця з цими великими музеями буде діяти як магніт для інших чудових співробітництв. Успіх породжує в інших бажання брати участь. Тож музей не тільки розірве свою історію походження з Росією, він виникне з цього навіть більш життєвої сили, ніж будь-коли раніше", – сказав меценат.

Шабля Івана Мазепи. Фото: Укрінформ

В Російському Ермітажі зберігається велика і цінна частина з тих 30 тисяч викрадених з України в різні часи історичних коштовностей, зокрема, золото з курганів Чортомлик неподалік Нікополя, Куль Оба біля Керчі, Солоха на Запоріжжі, Червона Могила на Кіровоградщині, Козацькі Клейноди.