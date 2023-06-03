Стартував фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA

У Києві стартував ювілейний, 20 міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA. До 8 червня фільми можна буде подивитись у кінотеатрі "Жовтень" та у KINO42. А також онлайн.

У програмі – українські та іноземні стрічки. Покажуть 51 фільм із 27 країн світу: від Гренландії до Південної Африки. Глядачі побачать 4 світові прем’єри та 21 національну прем’єру документального українського кіно.

Стрічки представлені в традиційних програмах: DOCU/СВІТ, DOCU/УКРАЇНА та DOCU/КОРОТКО. Один із десяти конкурсних фільмів отримає нагороду RIGHTS NOW!. Її вручають креативному документальному кіно, що досліджує сучасний світ і робить значний внесок у дискусію про людську гідність, свободу та рівність.

Цьогоріч у рамках фестивалю створили спеціальну програму "Монтажний перехід". Її присвятили пам’яті режисера монтажу Віктора Ониська, військовому командиру, що загинув, боронячи Україну. Авторкою "Монтажного переходу" стала дружина Віктора – Ольга Бірзул, кінокураторка та культурна менеджерка.

Кожну конкурсну програму оцінює окремий склад журі.

Польсько-німецька режисерка та сценаристка документальних фільмів Ельвіра Нєвєра стала членкинею журі конкурсу DOCU/СВІТ. Досліджує політичні, соціальні й культурні трансформації у Східній Європі. Членкиня журі зауважила, що проводити міжнародний фестиваль навіть під час численних атак Росії – дієвий спосіб донести правду про Україну світовій спільноті.

"Я почала знімати фільм в Україні у 2018 році, щоб привернути увагу до війни, яка почалася з 2014 року. Ми були тут, коли почалось повномасштабне вторгнення. Зараз я в Україні вже тиждень. Так, перші кілька днів було страшно, але я вже другу ніч все-таки сплю всю ніч. Маю відчуття, що я можу зробити, і що ви всі можете зробити – тільки довіряти Збройним Силам, і я їм довіряю. Герої моїх картин півроку провели біля Бахмуту, так що я дуже добре знаю як там. Зараз найгірше не тут, а на Сході, ми маємо усіма думками і серцями бути з ними. Єдине, що я зараз можу зробити – це працювати, дати голос тим, хто постраждав від цієї війни, дати їм голос у світі", – каже Ельвіра Нєвєра.

Кінорежисер, сценарист, продюсер і правозахисник Куйтім Чашку став членом журі нагороди RIGHTS NOW! Він очолює Академію кіно й мультимедіа "Марубі" та є виконавчим директором Міжнародного кінофестивалю про права людини в Албанії. Голова Асамблеї Албанської Гельсінської спілки. Наголошує, що фестивалі мають працювати і під час війни, бо саме вони підсилюють голос України в світі.

"Вже 18 років як очолюю фестиваль документального кіно. Щороку ми переглядаємо близько трьох з половиною тисяч фільмів, які нам подають. Таким чином можемо дізнатися про все, що відбувається у світі, а також про тенденції військових злочинів. Як, наприклад, це змінюється? Починаючи "арабської весни", потім Афганістан, потім ця війна. Завдяки фестивалю Docudays UA ми також можемо націлити увагу світу на певні події, маємо певні інструменти для того, щоб натиснути на міжнародну спільноту", – каже Куйтім Чашку.

Покази фільмів-переможців відбудуться 9–11 червня.

Онлайн-перегляд доступний в Україні на цьому ресурсі.