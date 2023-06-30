В Одесі знесли старовинну будівлю, що є пам'яткою архітектури. ФОТО

В Одесі, біля парку Шевченка, у п'ятницю, 30 червня, почали зносити старовинну будівлю, що має статус пам'ятки архітектури та входить до складу об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Читайте УП.Культура у Telegram

Будинок, який 1903 року побудував відомий архітектор Самуїл Гальперсон для власника великого одеського ломбарду Антона Гавсевича, найняті робітники знищили практично повністю, залишивши лише фасад, повідомляє місцеве видання "Думська".

Реклама:

Знесення старовинного будинку проводить компанія "Універсал дірект". Вона восени 2021 року вже вела в будівлі якісь ремонтні роботи.

Фото: Думська

Фото: Думська

У міському Управлінні державного архітектурно-будівельного контролю розповіли, що "протиаварійні роботи" в будинку-пам'ятці санкціонував департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини обласної держадміністрації.

Реклама:

Фото: Думська

Фото: Думська

"Як на мене, це точно не протиаварійні роботи. Будівля – пам'ятка, тобто може йтися і про кримінальний злочин. Ми скликали комісію, побували на місці та склали акт, який направили до Державної інспекції архітектури та містобудування, а також до правоохоронних органів", – заявив начальник муніципального управління державного архітектурно-будівельного контролю Олександр Авдєєв.

Фото: Думська

Фото: Думська

Крім статусу пам'ятки, особняк Гавсевича ще й перебуває під арештом з 2018 року, як один з об'єктів нерухомості, які належать колишньому народному депутату Леоніду Клімову. Проти нього відкрито кілька кримінальних проваджень.

Клімов взяв пам'ятку архітектури в оренду в 2001 році за умови проведення ним реставрації протягом двох років. У будівлі тоді розміщувався міський пологовий будинок №6, тож замість ремонту Клімов виселив медичних працівників і обгородив її парканом.

Мерія намагалася повернути пам'ятку архітектури через суд, однак завадила обласна рада.

Особняк Гавсевича змінив кілька власників і зрештою був придбаний компанією "Універсал дірект". У березні 2021 року її оштрафували за утримання маєтку в неналежному стані, під загрозою руйнування.