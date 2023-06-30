В Одесі знесли старовинну будівлю, що є пам'яткою архітектури. ФОТО

В Одесі, біля парку Шевченка, у п'ятницю, 30 червня, почали зносити старовинну будівлю, що має статус пам'ятки архітектури та входить до складу об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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Будинок, який 1903 року побудував відомий архітектор Самуїл Гальперсон для власника великого одеського ломбарду Антона Гавсевича, найняті робітники знищили практично повністю, залишивши лише фасад, повідомляє місцеве видання "Думська".

Знесення старовинного будинку проводить компанія "Універсал дірект". Вона восени 2021 року вже вела в будівлі якісь ремонтні роботи.

Фото: Думська

Фото: Думська

У міському Управлінні державного архітектурно-будівельного контролю розповіли, що "протиаварійні роботи" в будинку-пам'ятці санкціонував департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини обласної держадміністрації.

Фото: Думська

Фото: Думська

"Як на мене, це точно не протиаварійні роботи. Будівля – пам'ятка, тобто може йтися і про кримінальний злочин. Ми скликали комісію, побували на місці та склали акт, який направили до Державної інспекції архітектури та містобудування, а також до правоохоронних органів", – заявив начальник муніципального управління державного архітектурно-будівельного контролю Олександр Авдєєв.

Фото: Думська

Фото: Думська

Крім статусу пам'ятки, особняк Гавсевича ще й перебуває під арештом з 2018 року, як один з об'єктів нерухомості, які належать колишньому народному депутату Леоніду Клімову. Проти нього відкрито кілька кримінальних проваджень.

Клімов взяв пам'ятку архітектури в оренду в 2001 році за умови проведення ним реставрації протягом двох років. У будівлі тоді розміщувався міський пологовий будинок №6, тож замість ремонту Клімов виселив медичних працівників і обгородив її парканом.

Мерія намагалася повернути пам'ятку архітектури через суд, однак завадила обласна рада.

Особняк Гавсевича змінив кілька власників і зрештою був придбаний компанією "Універсал дірект". У березні 2021 року її оштрафували за утримання маєтку в неналежному стані, під загрозою руйнування.