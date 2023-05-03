ЮНЕСКО рекомендує виключити Одеський порт зі списку спадщини

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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3 травня 2023

Одеський морський порт планують виключити зі списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Таку рекомендацію місто отримало від організації.

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Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, передає Укрінформ.

"Від комітету ЮНЕСКО ми отримали перелік рекомендацій, одна з яких – виключення Одеського порту з переліку об’єктів охорони всесвітньої спадщини, але включення його до буферної зони, де будуть діяти обмеження щодо будівництва навколо порту", – розповів Труханов під час сесії Одеської міськради.

Зараз місто знаходиться на другому етапі роботи щодо внесення до списку Всесвітньої спадщини. Комітет ЮНЕСКО надав Одесі перелік рекомендацій, частина яких має бути виконана до червня 2023 року, а решта – до лютого 2024 року.

Інформаційна табличка про внесення історичного центру Одеси до спадщини ЮНЕСКО. Фото: Суспільне Одеса

Серед рекомендацій – покращення стану історичної забудови та створення комфортного міського громадського простору через прибирання рекламних вивісок, літніх майданчиків, МАФів, кондиціонерів з фасадів будинків тощо.

"Ми збираємося розробити кодекс візуальних правил та стандартів щодо вигляду фасадів будинків, які потрапили у зону ЮНЕСКО. Треба також створити креслення і моделі автентичних огорож, вуличних меблів, клумб та інших типів міського середовища у притаманному Одесі історичному стилі кінця XIX – початку XX століть", – повідомив міський голова.

Історичний центр Одеси внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО наприкінці січня цього року. Тоді місцеві захисники архітектури скаржилися, що їх не залучали до роботи комісії, що створювала досьє, необхідне для надання центру Одеси цього статусу.

На початку квітня в Одесі в присутності генеральної директорки ЮНЕСКО Одрі Азуле відкрили інформаційну табличку про включення центру міста до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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