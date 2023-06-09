Сумо, антиутопія та Чаушеску: найцікавіші нові серіали, які варто переглянути у червні

Ярослав Підгора-Гвяздовський журналіст, кінокритик, редактор
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9 червня 2023

Цього разу ми представляємо до вашої уваги як мінімум три з семи приклади виняткових багатосерійних телевізійних шоу. 1-й сезон японського "Прихистку" від Netflix, 3-й сезон німецько-австрійського "Перевалу" від Sky і 4-й сезон американського "Баррі" від НВО мають те, через що серіали і набрали особливої ваги за останні 20 років, коли історія продовжується, але не повторюється, даючи глядачеві сюжетної новизни і цікавості та формальної оригінальності й захоплення. "Шпигун/Майстер" точно потішить любителів шпигунських детективів, "Бункер" – любителів фантастики, "Маленький вогник" – історичної драми, а "Дивовижна місіс Мейзел" – дотепних комедій.

Можемо лише позаздрити вам, що ви дивитиметеся це вперше!

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Прихисток (Sankuchuari -seiiki-)

Показ: Netflix, Японія

 

Перший серіал про сумо, зроблений на світовий огляд. І цілковитий серіальний успіх. Спорт і життя, жорсткість і комічність створюють комплексний захват. Причому, якщо криваве побиття бійця на татамі дико шокує, а навмисне падіння на тренера двох 150-кілограмових бійців викликає нестримний сміх до сліз, обидва полюси врівноважуються та створюють гармонійний і адекватний світ. Хоча мова йде про хиткий світ становлення неосвіченого, сварливого, але сильного і заповзятого борця сумо, Енно (Ірл Байлон), з якого кепкують, знущаються і перетворюють на жалюгідне посміховисько, справжнє "гидке каченя". Його форму Байлон ледь не очевидно бере з класичного персонажу "Семи самураїв" Акіри Куросави, Кікуті, 60 років тому геніально втіленого Тосіро Міфуне. Та, все ж, головне у 8-серійному серіалі – поєднання чудово поставлених борцівських боїв і вирви життя навколо спорту. Блискуче!             

Бункер (Silo)

Показ: Apple TV+, Велика Британія – США

 

Екранізація однієї з популярних в науковій фантастиці серії романів, повістей та оповідань авторства британця Г’ю Гоуї демонструє нам антиутопію, постапокаліптичний світ людей, які понад 100 років існують під землею в глибочезному, багатоповерховому місті-бункері. Як вони там опинилися, чому не можуть вийти назовні та від чого помирає кожен, хто хоче вийти, – а деяких випускають-виганяють за промовлену формулу-зречення "я хочу назовні", – це головна інтрига. Вона розгортається паралельно з детективними пошуками ланцюжка вбивств, і є магнітом, притаманним подібній схемі із розгадкою у фіналі. Одна з книжок була видана українською ще 2018-го року й проказувала читачам, наскільки оригінальною є ця розгадка (про це глядачі 1-го сезону дізнаються з виходом 10-ї серії 30 червня). Поки ж фантастика з детективом балансує в парадигмі "Міста Ембер" та "Секс-місії", підкидаючи купу цікавинок, від "вогників на небі", якими через незнання називають зірки, до відеокамери, такого собі супернебезпечного артефакту... Тримає.             

Перевал – 3 (Der Pass – III)

Показ: Sky Original, Німеччина-Австрія

 

Обходячи твердження про традиційне зниження рівня якості серіалів від сезону до сезону, "Перевал" у 3-му робить стрибок, суттєво перевершуючи 2-й і досягаючи п’янкого захоплення 1-го. Більше того: новий сезон складніший за два попередніх, і при цьому не є важким для сприйняття (безперечно, якщо ви сприймаєте кіно про маніяків і їх звичну незвичність без психологічного потрясіння). Горизонталь історії про нового серійного вбивцю і старих героїв-детективів перемежовується чисельними вертикальними історіями з їхнього минулого. І справа не лише у флешбеках, а і в нових обставинах минулого австрійського поліцейського Гедеона і в прекрасній у своїй непостійності німецькій полісменці Еллі. Дует їхніх історій і їхньої гри – це щастя для глядача, незважаючи на притаманну амплуа героїв безємоційність. Вони – немов машини на швидкісній небезпечній трасі в цілковитому тумані Скандинавії. Містика і атмосфера загадковості, передана довгими панорамами лісу та кадрами його мешканців – ще одна скандинавська ознака "Перевалу". The Best!

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Шпигун/Майстер (Spy/Master)

Показ: HBO Max, Румунія

 

Румунське кіно є не тільки у перших рядках списку сучасного кіномистецтва ("Невдалий трах або шалене порно" Раду Жуде). Як показує "Шпигун/Майстер", румуни так само майстерно творять і серіали. "Шпигун..." – режисерська, сценарна і монтажна еквілібристика найкращого шоу-ґатунку, і це при дуже складному для масового глядача матеріалі: кінець 70-х років минулого століття, коли Румунія жила за радянського божевілля під керівництвом диктатора Чаушеску. Епоха Холодної війни тут виступає ареною для боротьби ледь не всіх спецслужб світу, тасуючи не тільки минуле і теперішнє, а й КДБ зі "Штазі", ЦРУ з румунською контррозвідкою, вводячи у справу єгиптян, і це все на тлі епохальних перемовин у Кемп-Девіді між США, Єгиптом та Ізраїлем. Тобто неквапливість шахів детектива швидко переходять в динаміку регбі трилера. І пошуки зниклої в Бонні "правої руки" Чаушеску перетворюються на захопливу гру кота й мишки, нагадуючи одночасно "Міст шпигунів", нещодавній серіал "Шпигун серед друзів" та "Шпигун, вийди геть!". Високий жанровий клас!

Маленький вогник (A small light)

Показ: National Geographic-Hulu-Disney+, США

 

Історія "щоденника Анни Франк" у цьому 8-серійному шоу розповідається не від імені Анни, маленької єврейки з Амстердама, а від секретарки її батька, австрійки Міп Гіз (Бел Паулі, "Ранкове шоу"). Роки, відтворені в серіалі, – від 1933-го року до 1944-го – це роки, коли Міп разом зі своїм чоловіком переховувала вісьмох євреїв, займаючись ледь не гірськолижним слаломом, бо саме це нагадувала щоденна робота з діставання їжі для такої купи людей, майстерна брехня німецьким військовим і дикий страх, поєднаний з несамовитим психологічним напруженням спроб збереження життів. У цієї історії є й миле співіснування, і дотепні розмови, і трагічний фінал. Оригінальний підхід до теми – показ історії Анни з боку тої, що її намагалася врятувати, – сміливе нововведення, і воно показує, наскільки люди відмовлялися від своїх житті заради життів інших. Тут роль батька Анни, Отто, грає Лієв Шрайбер, американець єврейського походження з українським корінням, який прямо зараз дуже допомагає Україні в її боротьбі з навалою рашизму. І це – символічно.    

       

Дивовижна місіс Мейзел – 5 (The Marvelous Mrs. Maisel)

Показ: Amazon Prime Video, США

 

Якщо ви не знаєте, що дивитися ввечері після роботи, нові 9 серій 5-го сезону "Дивовижної місіс Мейзел" вам можуть статися доречними. Звісно, якщо ви в силі сприйняти кулеметний гумор про життя єврейської родини Нью-Йорку, і ще й без очікування на ваш сміх, але з такою кількістю дотепів, що починаєш шкодувати через відсутність можливості все занотувати і потім видати за свої. Вже п'ятий поспіль безпрограшний-вибір-що-дивитися робить додаткове жанрове відхилення: з 60-х років, звичного часу розгортання серіалу, глядач стрибає у майбутнє, де ми бачимо доньку головної героїні, яка, на противагу своїй мамі, стендаперці Мейзел, є геніальною вже не в кумедних виступах, а у винаходах. Та в іншому, "...Мейзел" тішить такою самою чудово відтвореною атмосферою минулого і розумом жартів, чим так привабила на перших двох сезонах, і трохи "здувшись" на третьому, виринула наразі в новій силі. Сумбур єврейської родини і соціальна критика в Америці, жарти про стать та її роль, любов і ненависть, комедія ситуацій і сум життя – це все "...місіс Мейзел". Рекомендую!

Баррі – 4 (Barry)

Показ: HBO, США

 

Ще один стрибун на високі щаблі уваги – справжній злет і без того оригінального серіалу, де головний герой колишній солдат, найманий вбивця і актор-початківець. Чорна комедія вже на першому сезоні заявила про себе сміливістю іронічного і злого сарказму щодо акторських шкіл Америки з їхнім нестямним спрямуванням до кар’єрного успіху і грошей. Але історія Баррі стає від сезону до сезону ще більш критичнішою і дошкульнішою. Шоковий фінал третього, здавалося, був апогеєм. Та ні – четвертий отримує 8-серійне шаленство, коли Баррі саджають до в’язниці, а історії всіх персонажів – і вчителя акторської майстерності, і дівчини-актриси, і двох мафіозі-гомосексуалістів, і друга – роблять кілька сюжетних кульбітів, міняючись полюсами і жанрами, від комічного до трагічного і навіть абсурдного. 35-хвилинні епізоди не встигають вкінець навантажити, натомість творці встигають в цей густий коктейль подій та емоцій вставити такі оригінальні дотепи, як зустріч героїні та режисерки артхаузного хіта "КОДА" Сіан Гедер, яка тепер знімає мейнстрімну муть. Вибухово!

Автор колажів – Андрій Калістратенко

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