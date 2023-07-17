Бджільництво на Луганщині та Маланка на Прикарпатті увійшли до Нацпереліку культурної спадщини України

Бджільництво на Луганщині та обряд Маланка на Прикарпатті увійшли до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.
Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.
"Наразі територіальні громади мають подати Міністерству культури та інформаційної політики України плани охорони елементів. До його розробки мають залучити громадськість", – кажуть у МКІП.
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Усього до переліку додали 5 позицій.
|Традиційне ремесло бджільництва у Сватівському районі
|Традиція гуцульського художнього дереворізьблення
|Традиційний обряд Маланка с. Белелуя Івано-Франківської області
|Традиційні жіночі прикраси із бісеру на Прикарпатті
|Традиція і технологія вишивки жіночої сорочки на Гадяччині
Також до Нацпереліку внесли наступні традиції:
- гуцульське художнє дереворізьблення;
- жіночі прикраси із бісеру на Прикарпатті;
- технологія вишивки жіночої сорочки на Гадяччині на Полтавщині.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як давня українська традиція "Маланка" опинилася під загрозою знищення через війну та чиновників.
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