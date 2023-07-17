Бджільництво на Луганщині та Маланка на Прикарпатті увійшли до Нацпереліку культурної спадщини України

Яна Осадча журналістка УП.Життя
3276
17 липня 2023

Бджільництво на Луганщині та обряд Маланка на Прикарпатті увійшли до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

"Наразі територіальні громади мають подати Міністерству культури та інформаційної політики України плани охорони елементів. До його розробки мають залучити громадськість", – кажуть у МКІП.

Реклама:

Усього до переліку додали 5 позицій.

 Традиційне ремесло бджільництва у Сватівському районі
 Традиція гуцульського художнього дереворізьблення
Традиційний обряд Маланка с. Белелуя Івано-Франківської області
 Традиційні жіночі прикраси із бісеру на Прикарпатті
 Традиція і технологія вишивки жіночої сорочки на Гадяччині

Також до Нацпереліку внесли наступні традиції:

  • гуцульське художнє дереворізьблення;
  • жіночі прикраси із бісеру на Прикарпатті;
  • технологія вишивки жіночої сорочки на Гадяччині на Полтавщині.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як давня українська традиція "Маланка" опинилася під загрозою знищення через війну та чиновників.

Читайте також: У Києві історичний будинок на Володимирській внесли до переліку культурної спадщини


Реклама:


Реклама:
 3583
Прихисти своїх

Виїжджають і повертаються по кілька разів: як живе прифронтовий Оріхів

Роксана Касумова
 8399
Суспільство

Що (не)робити, якщо наважилися взяти в дім безпритульну тварину

Тетяна Денисенко
 2574
КУЛЬТУРА

"За роки незалежності ми збудували 10 музеїв". Керівниця Музею Голодомору – про те, чому добудувати його сьогодні важливіше, ніж здається

Марія Кабацій

Головне на сайті


Прихисти своїх

Виїжджають і повертаються по кілька разів: як живе прифронтовий Оріхів

Роксана Касумова
Обстріл Одеси: в департаменті освіти повідомили про пошкодження шкіл і садочків. ФОТО
Щільність як у цукрової вати. Вчені виявили надзвичайно легку планету
Двічі страждав від окупантів: що відомо про Спасо-Преображенський собор в Одесі, зруйнований росіянами
Замість льоду – зелень. Лід із секретної місії розкрив нові деталі про історію Гренландії
"Раніше я захищав одного, а зараз всю країну". Історія бійця Нацгвардії з позивним "Спортик"
Суспільство

Що (не)робити, якщо наважилися взяти в дім безпритульну тварину

Тетяна Денисенко
КУЛЬТУРА

"За роки незалежності ми збудували 10 музеїв". Керівниця Музею Голодомору – про те, чому добудувати його сьогодні важливіше, ніж здається

Марія Кабацій