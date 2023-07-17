Бджільництво на Луганщині та Маланка на Прикарпатті увійшли до Нацпереліку культурної спадщини України

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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17 липня 2023

Бджільництво на Луганщині та обряд Маланка на Прикарпатті увійшли до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

"Наразі територіальні громади мають подати Міністерству культури та інформаційної політики України плани охорони елементів. До його розробки мають залучити громадськість", – кажуть у МКІП.

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Усього до переліку додали 5 позицій.

 Традиційне ремесло бджільництва у Сватівському районі
 Традиція гуцульського художнього дереворізьблення
Традиційний обряд Маланка с. Белелуя Івано-Франківської області
 Традиційні жіночі прикраси із бісеру на Прикарпатті
 Традиція і технологія вишивки жіночої сорочки на Гадяччині

Також до Нацпереліку внесли наступні традиції:

  • гуцульське художнє дереворізьблення;
  • жіночі прикраси із бісеру на Прикарпатті;
  • технологія вишивки жіночої сорочки на Гадяччині на Полтавщині.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як давня українська традиція "Маланка" опинилася під загрозою знищення через війну та чиновників.

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