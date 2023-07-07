У Києві історичний будинок на Володимирській внесли до переліку культурної спадщини

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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7 липня 2023

Житловий будинок у Києві, який знаходиться на стику вулиць Софійської та Володимирської 20/21, із готелем та рестораном "Давня Русь" занесли до Переліку об’єктів культурної спадщини.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

"Будинок зберіг свою автентичність та є важливим елементом формування історико-архітектурного оточення Софії Київської – пам’ятки ЮНЕСКО. Окрім того, будівля – цікавий зразок поєднання житлових та нежитлових функцій у малоповерховій забудові", – кажуть у КМДА.

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Як повідомляє Департамент охорони культурної спадщини КМДА, відповідний наказ був підписаний 6 липня 2023 року на доручення мера Києва Віталія Кличка.

 Фото: Дмитро Перов

Раніше Міністерство культури не внесло цей будинок до Державного реєстру нерухомих памʼяток України. Однак Віталій Кличко доручив департаменту охорони культурної спадщини КМДА підготувати документи на охоронний статус памʼятки.

19 червня 2023 року на сайті КМДА з’явилася петиція, з вимогою надати будинку 1870 року будівництва статус історичної пам’ятки, а також ініціювати його вилучення у нинішнього власника за неналежний догляд та повернення його громаді міста.

Автори петиції стверджують, саме з балкона цього будинку голова Центральної Ради УНР Михайло Грушевський оголосив Акт Злуки УНР та ЗУНР.

Віталій Кличко каже, що, за інформацією фахівців Музею Історії міста Києва, у наявних історичних джерелах немає доказів виступу Михайла Грушевського на балконі саме цього будинку.

"Але будинок, разом зі збереженими спорудами Софійської площі, складає цілісний ансамбль цього історичного місця, де була проголошена незалежність України", – зазначив Кличко.

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Раніше громадські активісти стверджували, що на місці будинку хочуть збудувати офісний центр.

Наразі, за даними мера Києва, будівельної техніки на обʼєкті не виявили, роботи там не ведуться.

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