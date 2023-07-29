Інтенсивне міжсезоння: події класичної музики, які варто не пропустити цього серпня

Зазвичай сезони у філармоніях та оперних театрах завершуються у червні або на початку липня. Проте міжсезонного затишшя у воєнній Україні не планується.

УП.Життя пропонує запланувати концерти, вистави та фестивалі у мандрівках Україною під час відпустки чи у відрядженнях до прифронтової зони. В нашому огляді – події у Києві, Львові, Коломиї, Одесі та Дніпрі.

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Одеса

Попри масовані липневі обстріли, незламна Одеса не відступає від своєї мети почати театральний сезон 4 серпня. Окрім репертуарних оперних і балетних вистав театру, в Одеській опері заплановані концерти органної музики і вистави для дітей. Це гарний привід для одеситів провести якісний час з родиною і "вигуляти" вечірні вбрання у інтер’єрах, стилізованих під пафосне французьке рококо.

24 серпня стартує VIII Міжнародний фестиваль мистецтв "Оксамитовий сезон в Одеській опері", який триватиме майже місяць. Він складається з 17 концертів, на яких неодмінно треба слухати музику українського бароко і твори сучасних українських композиторів. І, звісно це чудова нагода подивитися свіжу оперу "Катерина" Олександра Родіна. Хто ще не встиг – негайно зробіть це, відвідавши відкриття "Оксамитового сезону".

В Одеській опері заплановані концерти органної музики і вистави для дітей. Фото: Одеська опера / Facebook

25 серпня можна і самій чи самому стати частиною музичного дійства – долучитися до проєкту "Нова музика України": слухати музику і поговорити з її автором. Цього разу в центрі уваги сучасний український композитор Золтан Алмаші.

26 серпня гортайте сторінки українського музичного бароко в Арт-просторі "Бельєтаж-імпреза" (одна з локацій Одеської опери). Почуєте хорову музику Миколи Дилецького у виконанні вокального ансамблю Partes.

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Дніпро

Музичні афіші Дніпра обіцяють кілька цікавих подій за участі Симфонічного оркестру Дніпропетровської філармонії. По-перше, це атмосферний концерт 13 серпня на даху Менори. Тут, просто неба, ви зможете перенестися у Нью-Йорк 20-х років минулого сторіччя завдяки музиці Гершвіна і Бернстайна, насолодитися латиноамериканськими ритмами мексиканського композитора Артуро Маркеса і побувати в Італії, послухавши симфонічну сюїту "Пінії Рима" Отторіно Респігі.

13 серпня на даху Менори пройде концерт. Фото: Дніпропетровська філармонія / Facebook

По-друге, одразу два концерти 2 вересня симфонічної музики у літньому театрі парку Шевченка: о 16 звучатиме танцювальна музика для дітей, о 18 – яскрава симфонічна музика європейських композиторів та хіти української класики.

Оперний сезон у Дніпрі стартує 25 серпня балетом "Лісова пісня" Михайла Скорульського. Якщо ви залишились у захваті від мультфільму "Мавка", саме час зануритись і в музичну інтерпретацію знаменитого твору Лесі Українки.

Коломия

Не можу пройти повз наймолодшої української філармонії – Коломийської, відкритої у травні 2022-го. Вона названа на честь композитора, піаніста, музикознавця родом з Коломиї Олександра Козаренка. 24 серпня 2023-го він би святкував своє 60-річчя. Один з концертів серпня у Коломийській філармонії присвячений його пам'яті.

Знаючи про велику кількість вимушених переселенців, які мешкають нині у Коломиї, а також пам’ятаючи про туристів, які наповнюють вулиці цього гарного прикарпатського міста, дуже раджу запланувати відвідини і філармонії. Концерти тут відбуваються щоп'ятниці.

Теплу, майже домашню атмосферу цієї історичної будівлі, спорудженої ще у 1895-му, я відчула на концерті 28 липня. Тоді у філармонії не було де яблучку впасти. Знані львівські музиканти Назарій Пилатюк, Антон Сопіга і Петро Довгань зірвали шквал оплесків.

"Родзинкою" свята був вихід на сцену у день свого народження художнього керівника філармонії, баритона Миколи Губчука. В дуеті зі співачкою Іванкою Червінською, гостею концерту, він зворушливо заспівав український хіт – пісню "Місяць на небі".

Концерт у Коломийській філармонії 28 липня. Фото з Facebook-сторінки Філармонії

Львів

Місто Лева влітку теж живе насиченим музичним життям. У Дзеркальній залі Львівської опери завершується "Літо з класичною музикою", яке пропонує відвідувачам програми камерної музики. В серпні працюватиме головна сцена театру, тож всі охочі зможуть відвідати гучні українські прем'єри воєнних років – оперу "Страшна помста" Станковича й оновленого "Запорожця за Дунаєм".

У Львівській філармонії стартував VIII Міжнародний фестиваль літньої пори "Pizzicato e Cantabile". Спеціально на нього приїхав французький органіст Жан-Марі Леруа. Завершуватиметься фестиваль концертом кіномузики.

Львівський органний зал обіцяє здивувати контрастними концертними програмами і прем’єрою опери. Сьогодні, 29 липня, Алла Загайкевич гратиме концерт електроакустичної музики.

У Львові можна буде послухати Аллу Загайкевич. Фото: Львівський органний зал / Facebook

На 11 серпня запланована прем’єра опери-сатири 1960-х "Зоря" українського композитора в екзилі Ігоря Соневицького. У ній йдеться про тоталітарний режим і мистецтво.

Звучатиме багато творів українських композиторів: 23 серпня – хорова музика, 24 серпня – органна, 31 серпня – концерти для фортепіано і віолончелі з оркестром Михайла Скорульського і Василя Барвінського.

Київ

Столиця України пропонує меломанам широкий вибір подій цього літа. У серпні відчинить двері Колонна зала Національної філармонії. Програма концертів будівлі на Європейській площі різноманітна – від музики бароко до популярної музики з кіно. Зазначено і виступ нового соліста – піаніста Максима Шадька.

Раджу звернути увагу на концерти за участі Національного симфонічного оркестру: 11 серпня гратиме українська скрипалька Єва Рабчевська. 18 серпня звучатиме Друга симфонія Лятошинського.

Цікаві концертні програми на різний смак пропонує Національний будинок органної та камерної музики: французька або німецька класика, музика бароко, і, як завжди, багато української музики. Через зруйновану пожежею концертну залу, виступи колективів Національного будинку музики відбуваються на різних локаціях: в Андріївській церкві, Софії Київській, у Будинку вчених та Національній філармонії України.

Для шанувальників "теплої лампової атмосфери" рекомендую відвідати концерти у залі VERE MUSIC HUB, який відкрився минулого року. У серпні та вересні виступатимуть українські музиканти, які приїдуть з-за кордону: піаністка Марія Мацієвська (Німеччина), скрипалька Єва Рабчевська (Німеччина), скрипалька Варвара Васильєва (Швейцарія), піаністки Анфіса Бобильова і Поліна Сасько (Австрія), скрипалька Даніела Паламарюк (Велика Британія).

Єва Рабчевська. Фото: VERE MUSIC FUND / Facebook

Ще одні учасники концертів в VERE MUSIC HUB арфістка Вероніка Лемішенко та альтист Андрій Савич повернулися в Україну, щоб бути частиною українського музичного життя. Концерти у Хабі безкоштовні, але обов'язкова попередня реєстрація.

Хто скучив за оперними виставами, може відвідати Національну оперу – цьогоріч вона відкриває сезон незвично рано – 19 серпня. Стартують без сюрпризів – "Наталкою Полтавкою" Миколи Лисенка. Загалом в останній місяць літа заплановані покази 5 оперних та балетних вистав (на вихідних) і гала-концерт 24 серпня до Дня Незалежності.

Фестиваль Bouquet Kyiv Stage (17-20 серпня) оголосив свою програму з 12 концертів – класика, джаз, електронна музика. Один день фестивалю повністю присвячений музиці Валентина Сильвестрова – знову. Локація незмінна – велична і водночас затишна Софія Київська.

Символічний концерт відбудеться 4 серпня у дворику палацу культури профспілок, який і досі носить комуністичну назву "Жовтневий палац". Це старт нового проєкту "Mariupol Classic. Музика надії". Гратиме оновлений Маріупольський камерний оркестр, який нині базується в Києві. У програмі твори Моцарта, Вівальді, а також сучасних українських композиторів – Юрія Шевченка, Мирослава Скорика, Богдани Фроляк, Золтана Алмаші.