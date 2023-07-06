Призер Берлінале на захисті України: в серії "Культура vs війна" вийшов фільм про кінооператора Сергія Михальчука

Проєкт "Культура vs Війна" випустив другий документальний фільм свого циклу про культурних діячів, що стали на захист країни. Епізод присвячений видатному кінооператору Сергію Михальчуку.

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До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сергій Михальчук знімав художні фільми. Серед його найвідоміших робіт – стрічки "Мамай", "Ілюзія страху", "Параджанов", "Поводир", "Дике поле", "Довбуш".

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З чотирьох десятків фільмів з його доробку чотири номінувалися на найпрестижнішу кінопремію світу – "Оскар".

У 2015 році Михальчук отримав "Срібного ведмедя" на Берлінському кінофестивалі за операторську роботу у фільмі "Під електричними хмарами" Олексія Германа-молодшого. "Образи, які надовго залишаться в пам'яті", – так відзначив майстерність українського кінооператора американський кінорежисер Даррен Аронофскі, який очолював журі 65-го Берлінале.

Сергій Михальчук приєднався до ЗСУ, але не розлучається з камерою

Після 24 лютого Михальчук приєднався до Збройних сил України, але не розлучається з камерою, паралельно документуючи нашу боротьбу. "Крім автомата, у нас є ще камера. І ми можемо зробити так, що цю історію, цю війну запам’ятають", – каже кінооператор та воїн ЗСУ.

Його фото евакуації з Ірпеня, знищеного найбільшого на планеті літака "Мрія", зруйнованих ракетами будинків, вбитих цивільних людей облетіли весь світ, як свідчення про звірячу жорстокість країни-агресорки та її армії.

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Проєкт "Культура vs війна" був ініційований у травні 2022 року з метою посилення підтримки України у світі. Однією з ключових складових проєкту є цикл документальних фільмів, у яких українські культурні діячі – музиканти, кінематографісти, письменники, фотографи тощо – розповідають про війну через власні історії та спогади.

У межах проєкту вийде шість короткометражних фільмів-новел та один повнометражний: це документальні історії кінооператора Сергія Михальчука, гурту "Антитіла", режисера Ахтема Сеітаблаєва, подружжя фотохудожників Влади і Костянтина Ліберових, музиканта Тараса Компаніченка, письменника Сергія Жадана.

До повнометражного фільму також увійдуть історії кінорежисера Михайла Іллєнка, акторів Євгена Нищука, Дмитра Лінартовича та Олексія Тритенка, кінооператорів Ярослава Пілунського та Юрія Грузінова та інших.

Наразі вийшов перший фільм циклу – присвячений учасникам гурту "Антитіла", що приєдналися до лав захисників України.

Проєкт створюється Асоціацією "Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!" за підтримки Єврокомісії, Фонду "МХП-Громаді" та компанії "Вавілон".

Текстові версії серій також можна буде прочитати на УП.Життя.