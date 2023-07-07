Петиція за збереження українського дубляжу набрала необхідну кількість голосів

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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7 липня 2023

Петиція до президента з вимогою зберегти український дубляж для іноземного кіно набрала необхідну кількість голосів – її підписали понад 25 тисяч осіб.

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Петиція була створена на сайті голови держави 4 липня, її автор – Павло Скороходько, актор та режисер дублювання, офіційний голос Гаррі Поттера.

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Це відповідь на поданий президентом до Верховної Ради законопроект №9432 "Про застосування англійської мови в Україні".

"В Україні дубляж вже давно став окремим культурним явищем і частиною культурного надбання. Його скасування, хай поступове, неминуче призведе до значного зменшення популярності української мови, оскільки саме дубляж свого часу сприяв її значній популяризації", – йдеться в петиції.

Автор закликає президента Володимира Зеленського "не знищувати кінотеатральний дубляж, а збільшити кількість сеансів мовою оригіналу з українськими субтитрами, аби залишити потенційному глядачу право вибору, якою мовою дивитись кінофільми".

28 червня президент Володимир Зеленський подав до парламенту законопроект, яким запропонував закріпити у нашій країні статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування. Одна з норм законопроєкту передбачає відмову від дублювання фільмів у кінотеатрах українською та показах мовою оригіналу. Ця пропозиція викликала дискусії в українському сегменті Мережі. До неї приєдналися українські актори, режисери, політики, представників кінопрокату тощо.

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