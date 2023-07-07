"Деокупація майбутнього": друзі загиблої письменниці Амеліної оголосили збір на заснований нею фестиваль

Український ПЕН, а також друзі та близькі письменниці Вікторії Амеліної, яка померла від поранень, отриманих у Краматорську, оголосили збір коштів на заснований нею Нью-Йоркський літературний фестиваль.

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"Підтримкою для рідних Віки у цей важкий час стане ваш внесок у головну справу, якою вона жила і яка обов’язково має продовжуватися, – Нью-Йоркський Літературний Фестиваль на Донеччині", – йдеться в пості Українського ПЕН.

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Там нагадали, що через повномасштабну війну минулоріч фестиваль не змогли провести. Однак Амеліна продовжувала працювати над культурними та освітніми ініціативами в рамках фестивалю.

Амеліна померла від поранень, отриманих у Краматорську. Фото: PEN Ukraine / Facebook

Щоб продовжити справу, якій письменниця віддавала багато зусиль і часу, організація закликала українців підтримати Нью-Йоркський літературний фестиваль.

Збір коштів за згодою родини здійснює проектна кураторка Нью-Йоркського літературного фестивалю Ольга Русіна. Вона розповіла УП.Культура, що наразі мета збору – підтримка всіх проектів у рамках НЛФ, які вже були заплановані Вікторією Амеліною.

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Вікторія Амеліна і Ольга Русіна. Фото: Нью-Йоркський Літературний Фестиваль / Facebook

"Для Віки було важливо, щоби, поки фестиваль немає можливості провести саме у Нью-Йорку, його ініціативи продовжувалися і жили і поза Нью-Йорком. Їй було важливо підтримувати громаду українського Нью-Йорка", – каже Русіна.

За її словами, для письменниці літературний фестиваль був не лише локальним проектом, пов'язаним з містечком на Донеччині: "Це була ширша стратегія. Саме тому за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення, у січні 2022 року, відбулася освітня поїздка для підлітків з Нью-Йорка до Києва та до Львова. Ця поїздка була призом для старшокласників нью-йоркських шкіл, які виграли в конкурсі есеїв", – розповіла кураторка.

Вікторія Амеліна з дітьми в Києві. Фото: Нью-Йоркський Літературний Фестиваль / Facebook

Русіна додала, що цього року головним проектом, пов'язаним з НЛФ, був літній табір в Карпатах для молоді з Донеччини, зокрема, з Нью-Йорка. Його Амеліна планувала на кінець липня – початок серпня.

"Табір буде. Нам важливо його провести цього року так, як хотіла Віка і в такій концепції і формі, як вона це запланувала. Зрозуміло, що це буде табір в пам'ять про неї, але нам важливо, щоб він відбувся попри все", – повідомила Русіна і додала, що табір довелося перенести в часі поки що на середину вересня.

Вона розповіла, що організацією табору разом з ГО "НЛФ" займалася громадська організація "Ініціативна молодь українського Нью-Йорка".

Перший Нью-йоркський літературний фестиваль. Фото: Нью-Йоркський Літературний Фестиваль / Facebook

"Нам важливо, щоби та допомога, яку ми можемо надати в нинішніх умовах, відбувалося з максимальною користю сдля громади. Для тих людей, які живуть в Нью-Йорку зараз або яким довелося покинути Нью-Йорк, коли Росія почала повномасштабну війну", – підкреслила Русіна.

Що стосується самого фестивалю, то поки що його неможливо провести у донецькому Нью-Йорку, однак концепція для нього вже готова.

"Віка встигла детально продумати концепцію другого Нью-Йоркського літературного фестивалю. Його темою мала бути "Деокупація майбутнього". Я думаю, що це дуже актуальне формулювання не лише для 2021 чи 2022 року, але й для повоєнного часу. Звільнення територій не закінчується фізичним вигнанням російських військових звідти. Наступає наша частка роботи після того, як військові виконають свою частину. Тому я особисто думаю, що ця тема буде актуальною для першого післявоєнного фестивалю НЛФ у Нью-Йорку", – розповіла вона.

Амеліна на НЛФ 2021. Фото: Нью-Йоркський Літературний Фестиваль / Facebook

"Нам важливо ті проекти, які Віка почала, продовжувати максимально наближеними до тієї концепції, яку вона створила, яку вона вже встигла описати і пояснити", – підсумувала Русіна.

Вікторія Амеліна – письменниця та громадська діячка, членкиня Українського ПЕН, лауреатка національної премії Коронація Слова 2014 року та премії Джозефа Конрада. У 2021 році була номінована на літературну нагороду Центральної Європи Angelus.

У рік повномасштабного вторгнення письменниця приєдналася до організації Truth Hounds, яка протягом останніх восьми років документує порушення прав людини в Україні. Брала участь у благодійних поїздках на деокуповані та прифронтові території, які організовує Український ПЕН.

Саме Вікторія знайшла у деокупованій Капитолівці під Ізюмом щоденники вбитого росіянами письменника Володимира Вакуленка. На Книжковому Арсеналі у червні презентували надруковану версію щоденника Вакуленка, передмову до якої написала Амеліна.

У 2021 році письменниця організувала і провела перший Нью-йоркський літературний фестиваль в однойменному селищі Бахмутського району на Донеччині. Він був дводенним, на нього з'їхалося близько півсотні гостей – авторів та музикантів зі всієї України.