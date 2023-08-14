Український фільм отримав нагороду за найкращу режисуру на кінофестивалі в Локарно

Фільм "Степне" української режисерки Марини Вроди отримав нагороду за найкращу режисуру на 76-му кінофестивалі в Локарно (Locarno Film Festival, Швейцарія).

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На церемонії, яка пройшла 12 серпня, Врода отримала нагороду "Пардо", якою відзначають за режисерську роботу у міжнародному конкурсі, повідомило Держкіно.

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"Степне" – це історія про зникнення і прощання. Мої друзі кінематографісти сьогодні знаходяться на передовій, борються за свій дім, за свою свободу, за європейські цінності…Деякі мої друзі залишили свої домівки та оселилися в Європі, як біженці. Я би хотіла подякувати всім, хто допомагає нам. Я сподіваюся, що звучатиме все більше українських голосів, більше українських фільмів – і ми не зникнемо", – заявила зі сцени фестивалю режисерка.

Марина Врода з нагородою в Локарно. Фото: Держкіно / Facebook

Також Врода назвала імена членів знімальної команди, яких вбили окупанти під час повномасштабного вторгнення Росії – Леоніда Пономаренка з Одеси та Михайла Солошенка з Сумщини.

"Степне" – це перший повнометражний фільм Марини Вроди. Стрічка оповідає історію кількох днів з життя літнього чоловіка Анатолія, який приїжджає до села Степне, щоб доглядати за своєю матір'ю. Жінка перебуває при смерті. Згасання матері, зустріч з братом змушують замислитися над життям і рішеннями, які він приймав.

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На сайті кінофестивалю у Локарно стрічку Вроди описано як "кінематографічний шедевр, який залишає незгладимий відбиток у душі глядача" та "дослідження людських стосунків, яке демонструє потужність кіно як художнього засобу".

Кадр з фільму "Степне"

Головні ролі у фільмі виконали Олександр Максяков, Ніна Антонова, Олег Примогенов, Радмила Щоголева.

Проєкт фільму "Степне" був одним із переможців п'ятого пітчингу Держкіно, що пройшов у 2013 році. Через те, що держава фінансувала лише частину майбутньої стрічки, її виробництво почалося лише у 2017-му.

Постер фільму "Степне"

Хто така Марина Врода?

Марина Врода – українська кінорежисерка та сценаристка. Закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого за спеціальністю "Режисура художнього фільму", навчалася в майстерні Михайла Іллєнка та Валерія Сивака.

Дебютувала в кіно з короткометражними стрічками – це фільми "Прости", "Сімейний портрет", "Дощ". Останній приніс Вроді третє призове місце на Міжнародному кінофестивалі в Мюнхені у 2007-му.

У 2011 році короткометражка "Крос" принесла режисерці Золоту пальмову гілку на Каннському кінофестивалі – таким чином Врода стала другою кінематографісткою, яка привезла для України нагороду з Канн.