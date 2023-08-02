У прокат вийде українська стрічка, яку в Hollywood Reporter назвали "ударом під дих"

Із 31 серпня в українських кінотеатрах можна буде подивитись документальну картину "20 днів у Маріуполі" лавреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова.

Фільм створили міжнародні журналісти Associated Press, які залишались в оточеному окупантами Маріуполі. Вони зафільмували облогу міста від самого нападу російських військ уранці 24 лютого 2022 року.

Попри небезпеку для життя, команда продовжувала роботу в облозі та зафіксувала кадри, які пізніше стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів.

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Вперше картина побачила світ на "Санденсі" – одному з головних фестивалів незалежного кіно у США – у секції World Cinema Documentary Competition. Стрічка здобула Приз глядацьких симпатій.

Українська прем'єра відбулася на фестивалі Docudays UA, де "20 днів у Маріуполі" став Найкращим фільмом Національного конкурсу, а також володарем Призу глядацьких симпатій.

Фільм "20 днів у Маріуполі" показує місто в облозі. Фото: кадр з фільму

Про режисера

Мстислав Чернов – воєнний кореспондент – з досвідом роботи в Сирії, Нагірному Карабасі, Лівії, Іраку, Секторі Газа, Афганістані – фотограф, відеограф та письменник. "20 днів у Маріуполі" – його режисерський дебют. Разом із фотографом Євгеном Малолєткою та продюсеркою й журналісткою Василісою Степаненко за роботу в обложеному Маріуполі отримав Пулітцерівську премію, яка вважається найпрестижнішою в галузі журналістики.

Мстислав Чернов перебував у Маріуполі під час облоги міста. Фото: пресслужба

Нагороди команди

Мстислав Чернов і Євген Малолєтка стали лауреатами міжнародних нагород, зокрема Deutsche Welle Freedom of Speech Award (Німеччина), Knight International Journalism Awards (США), Biagio Agnes Award (Італія), Bayeux Calvados-Normandy Award (Франція), а також українських Премії імені Георгія Ґонґадзе та Премії "Української правди".

Нагороди та рейтинги фільму

"20 днів у Маріуполі" нагородили на Міжнародному кінофестивалі в Клівленді (США), DocAviv (Ізраїль), Sheffield DocFest (Велика Британія), DocEdge (Нова Зеландія), Премій Cinema for Peace (Німеччина) та Royal Television Society (Велика Британія).

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Кінокритики та глядачі сприйняли стрічку позитивно: на сайті Rotten Tomatoes фільм отримав 100% рейтинг та відзнаку "Сертифікована свіжість", яка присуджується фільмам із найкращими рецензіями. Рейтинг на платформі IMDb – 8,5, на Metacritic – 83 бали з позначкою Must See.

У картині зафільмували розбомблений пологовий будинок. Фото: кадр із фільму

Що писали про фільм за кордоном

Про стрічку вже написали іноземні ЗМІ. Так, Los Angeles Times відзначили, що картина "приковує увагу", The Hollywood Reporter порівняли її з "ударом під дих", а Harper’s Bazaar написали, що "подивитися фільм Чернова – людський обов’язок кожного". Українське видання NV назвало стрічку "світлом проти пітьми в інформаційній битві", а Лірум зазначило, що це – "безумовно, журналістський подвиг".

Фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов створив у співпраці з Associated Press і Frontline – найдовшої в історії США програми документальних фільмів, що виходить на каналі PBS (США).