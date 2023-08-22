Куратор відбудови Собору Паризької Богоматері загинув у результаті нещасного випадку

Куратор відновлення Собору Паризької Богоматері, ексначальник генштабу Збройних сил Франції Жан-Луї Жоржелен загинув в результаті нещасного випадку. Це може стати на заваді планам завершити відбудову собору до кінця 2024 року.

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Генерал Жоржелен загинув у п'ятницю, 18 серпня, в результаті падіння під час походу в горах Піренеїв, повідомляє the art newspaper.

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За даними місцевої жандармерії, ввечері 18 серпня представник бази Les Estagnous повідомив, що один з їхніх гостей не повернувся з походу. Пізніше правоохоронці виявили на схилі вершини Мон-Вальє тіло чоловіка, якого опізнали як Жоржелена.

Президент Франції Еммануель Макрон, який призначив Жоржелена куратором реставрації Собору Паризької Богоматері після пожежі, що сталася в квітні 2019 року, у своїй офіційній заяві віддав шану одному з "найбільших солдатів Франції", який "камінь за каменем відновлював поранену красу Нотр-Даму".

"Зі смертю генерала Жан-Луї Жоржелена нація втрачає одного зі своїх великих солдатів. Франція – одного своїх великих служителів. Собор Паризької Богоматері – головного творця свого відродження", – написав Макрон у соцмережі.

Avec le décès du général Jean-Louis Georgelin, la Nation perd l’un de ses grands soldats. La France, un de ses grands serviteurs. Et Notre-Dame, le maître d’œuvre de sa renaissance. pic.twitter.com/gxskQoQbF4 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 19, 2023

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Смерть генерала може негативно вплинути на терміни завершення відбудови собору. Жоржелен мав особливий зв'язок з президентом Макроном, його авторитет допомагав прискорити роботи та робив більш реалістичною обіцянку відкрити собор наступного року.

Також відомо, що Жоржелен не добирав слів, коли висловлювався з приводу недостатнього догляду за французькими церквами. Коли головний архітектор Нотр-Даму Філіп Вільнев заявив, що піде у відставку, якщо шпиль не буде відновлений таким, яким він був до пожежі, генерал публічно запропонував йому "закрити свій великий рот". Втім, Жоржелен і Вільнес щотижня зустрічалися за робочим обідом, щоб контролювати роботу 1000 робітників і ремісників, які працювали над цим проектом по всій Франції.

Жоржелен у Нотр-Дамі у 2021 році. Фото: Thomas Samson

Раніше експерти критикували Макрона за нереальні озвучені терміни відкриття собору. Тепер вже визнали офіційно, що цього таки не станеться до Олімпійських ігор, що пройдуть у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Наразі церемонія урочистого відкриття відновленого після пожежі собору запланована на 8 грудня 2024 року, втім, і ця дата може бути не остаточною.

Жан-Луї Жоржелен – відомий французький генерал. Відвідував військову школу Сен-Сір, навчався в коледжі армії США у Форт-Лівенворті (штат Канзас), після чого служив у піхотному та парашутному полках. Був начальником особистого військового штаба експрезидента Жака Ширака, а потім головнокомандувачем французьких Збройних сил з 2006 по 2010 рік.

У 2010-2016 був головою Національного ордену Почесного легіону і в 2013-му виступив проти нагородження цією нагородою музиканта Боба Ділана через те, що той у минулому вживав наркотики і брав участь у пацифістських демонстраціях.

Генерал любив музику, грав на органі та захоплювався культурними пам'ятками, які "виражають велич французької історії". Жоржелен говорив, що його любов до культурної спадщини може зрівнятися лише з особливою відданістю горам.

Пожежа у Нотр-Дамі

Ввечері 15 квітня 2019 року в Соборі Паризької Богоматері сталася велика пожежа. Вогонь гасили всю ніч. Згоріли риштування й дах, обвалився шпиль.

Пожежникам вдалося зберегти 850-річну головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, але шпиль і дах повністю згоріли і обвалилися.

Протягом 24 годин після пожежі різні донори пообіцяли пожертвувати майже мільярд євро на відбудову Собору Паризької Богоматері.

Через два місяці, 16 червня, у соборі відбулося богослужіння в честь освячення вівтаря. В цілях безпеки всі учасники богослужіння були в будівельних касках.

Роботи з відбудови собору почалися у 2022 році.