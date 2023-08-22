Дах вежі, церква 1586 року, музей: росіяни пошкодили будівлі Меджибізької фортеці. ФОТО

Російська атака безпілотниками по Хмельницькій області, що сталася в ніч на 19 серпня, завдала пошкоджень Державному історико-культурному заповіднику "Межибіж".

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Вибухова хвиля пошкодила кілька будівель Меджибізької фортеці, що є пам'яткою архітектури 16 століття та внесена до Державного реєстру національного культурного надбання. Зокрема, це Лицарська вежа 15 століття, Свято-Михайлівська церква 1586 року, місцевий музей Голодомору.

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"Приблизно о 3:20 19 серпня вибухова хвиля пошкодила вікна, були вибиті замки, повідчинялися двері... пошкоджень зазнав дах на найвищій Лицарській вежі висотою 37 метрів", – цитує Укрінформ директора заповідника Олега Погорільця.

Пошкоджений дах вежі зсередини. Фото: Суспільне Хмельницький

За його словами, пошкодження вежі – найбільша шкода для заповідника. "Зірвані кріплення, і зрозуміло, є тепер небезпека, що ці листи вітром, під час бурі можуть взагалі відірватися, створивши небезпеку і для людей, і, зрозуміло, що природні чинники, такі, як дощі, можуть нашкодити самій будівлі", – розповів директор заповідника Суспільному Хмельницький.

Фото: Олег Погорілець

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Науковий співробітник заповідника "Меджибіж" Євгеній Нагурний розповів, що в музеї Голодомору, що знаходиться в одній з будівель, з'явилася велика тріщина на стіні.

У музеї Голодомору з'явилась тріщина. Фото: Суспільне Хмельницький

Також, за його словами, під час російської атаки вибило вікна, пошкодило вітражі та вирвало двері в Свято-Михайлівській церкві 1586 року, розташованій на території фортеці.

У понеділок, 21 серпня, повідомив Нагурний, на території заповідника разом з поліцією працювала спеціальна комісія, що фіксувала руйнування та оцінювала суму збитків.

Фото: Олег Погорілець

Заповідник сподівається відновити пошкоджене за сприяння благодійників, розповів Погорілець. "Думаю, швидше за все, відновлення заповідника відбуватиметься в добрих традиціях нашої роботи з благодійними фондами, які швидко зможуть нам допомогти засклити вікна, відремонтувати двері та провести обстеження покрівлі Лицарської вежі", – додав директор.

Олег Погорілець. Фото: Суспільне Хмельницький

Меджибізький замок – друга за популярністю фортеця Хмельницької області. З 2001 року має статус Державного історико-культурного заповідника.

Це пам'ятка фортифікаційної архітектури XVI століття, збудована у змішаному стилі: від мурованого будівництва литовської доби до східноєвропейського ренесансу та псевдоготики XIX ст. Внесена до Державного реєстру національного культурного надбання України. Пам'ятками архітектури національного значення є й окремі об'єкти на території заповідника: палацовий комплекс, церква святого Миколая, мури та вежі.

Меджибізький замок. Фото: @nadiia_zakharina / Instagram

У квітні 2022 року замку надано офіційний статус повного члена Європейського культурного маршруту пам'ятками фортифікації Forte Cultura.