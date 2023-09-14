Назвали лавреата Премії імені Василя Стуса 2023 року

Цьогорічною Премією імені Василя Стуса відзначили режисера-документаліста Сергія Буковського. Члени журі Премії оголосили ім’я лауреата під час урочистої церемонії, яка відбулася 14 вересня у Києві у просторі PEN Ukraine.

Лауреат Премії імені Василя Стуса отримав грошову винагороду та статуетку, розроблену дизайнером Дмитром Покрасьоном та скульптором Станіславом Кадочниковим.

"Шістдесятники, до когорти яких входив і Василь Стус, зробили все, аби Незалежність, котру виборола Україна, стала реальністю, – сказав Сергій Буковський у своїй промові під час нагородження. – Нині з’явилось нове покоління кінематографістів, яке робить свою справу професійно і талановито. Приємно усвідомлювати, що мої молоді колеги сьогодні не лише знімають справжнє кіно, а й доносять світові знання про нашу культуру до світу".

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Сергій Буковський став лавреатом премії Василя Стуса. Фото: ПЕН

Лавдацію – промову про внесок і роль лауреата – виголосив український кінокритик, кінознавець, сценарист Сергій Тримбач.

"Фільми Сергія Буковського не тільки документують реальність, а й філософськи осмислюють її – на найвищих світоглядних та емоційних регістрах. Історія України постає у Буковського в контексті світової проблематики, розкриваючи найдраматичніші епізоди народного життя через яскраві, правдиві, глибинно укорінені у великому та малому історичному часопросторі людські особистості", – підкреслив під час церемонії нагородження Сергій Тримбач.

На фото – Сергій Тримбач. Фото: ПЕН

"Культура разом із освітою мають відтворити наступні покоління, закласти фундамент. Повинні бути люди-камертони, спроможні це зробити, осмисливши актуальні контексти. Такі риси характерні для діячів, що отримують Премію імені Василя Стуса", – зазначив директор Києво-Могилянської Бізнес-Школи, член журі Премії імені Василя Стуса Олександр Саврук.

"Культура разом із освітою мають відтворити наступні покоління, закласти фундамент. Повинні бути люди-камертони, спроможні це зробити, осмисливши актуальні контексти. Такі риси характерні для діячів, що отримують Премію імені Василя Стуса", – додав він.

Василю Буковському вручили премію. Фото: ПЕН

Хто такий Сергій Буковський

Сергій Буковський – український кінорежисер-документаліст, актор, представник критичної школи української документалістики. Народний артист України (2008), володар Ордена "За заслуги" III ступеня (2021). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2004) за 9-серійний телефільм "Війна. Український рахунок" (2003).

У 2017 році отримав Першу національну кінопремію "Золота Дзиґа" за стрічку "Головна роль" у номінації "Найкращий документальний фільм". У 2023 році відбулась прем'єра фільму "Іван і Марта" про подружжя Івана та Марти Дзюб – над стрічкою режисер працював з 2018 року. Загалом творчий доробок лауреата налічує понад 40 кінофільмів, серед яких зокрема фільм "Живі" (2008) про українців, що пережили Голодомор 1932-1933 років. У 2014 році Сергій Буковський створив Майстерню.doc – майстерню документального кіно для молодих кінематографістів.

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Головним інформаційним партнером заходу виступив телеканал "Еспресо". Вела церемонію ведуча телеканалу КИЇВ24 Ілона Довгань.

Оголошення лавреата премії. Фото: ПЕН

Що таке премія Василя Стуса

Премія імені Василя Стуса – одна з найдавніших українських премій у царині культури. 1989-го року її заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. Починаючи з 2016 року, Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа та видавництво "Дух і Літера" продовжили цю ініціативу.

Премію імені Василя Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам, громадським діячам за внесок в українську культуру й стійкість громадянської позиції.

З часу заснування Премії її отримали понад 70 українських митців, зокрема Опанас Заливаха, Михайлина Коцюбинська, Василь Овсієнко, Іван Світличний, Мирослав Маринович, Євген Захаров, Володимир В’ятрович, Марія Бурмака, Сашко Положинський, Святослав Вакарчук, Тарас Компаніченко, Олександра Коваль, Сергій Жадан, Борис Ґудзяк, Влад Троїцький, Ахтем Сеітаблаєв, Тарас Возняк, Віталій Портников.

Премію Василя Стуса вручають щороку. Фото: ПЕН

Хто вручає премію

Кандидатів на здобуття Премії цього року висувало журі у складі: Мирослав Маринович – голова журі, публіцист, член-засновник Української Гельсінської групи, почесний президент Українського ПЕН; Оля Гнатюк – дослідниця, професорка НаУКМА та Варшавського університету; Володимир Єрмоленко – філософ, журналіст, письменник, президент Українського ПЕН; Юрій Прохасько – есеїст, перекладач; Віталій Портников – журналіст, публіцист, лауреат Премії імені Василя Стуса 2022 року; Олександр Саврук – декан Києво-Могилянської Бізнес Школи; Елеонора Соловей – літератературознавиця; Леонід Фінберг – головний редактор видавництва "Дух і Літера".

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