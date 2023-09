В США виходить книжка, присвячена загиблій письменниці Вікторії Амеліній

У видавництві Arrowsmith Press вийде антологія творів, присвячена загиблій українській письменниці Вікторії Амеліній. Книга має назву Nothing Bad Has Ever Happened: A Bouquet for Victoria Amelina ("Нічого поганого ніколи не відбувалося: Букет для Вікторії Амеліної"), повідомляє Суспільне.

Збірку упорядкував Аскольд Мельничук, американський письменник українського походження та засновник видавництва, який познайомився з Вікторією на спільному викладанні курсу творчого письма в Університеті Айови.

Назва антології однойменна з есе Амеліної, у якому вона розмірковує про два геноциди – Голодомор та Голокост.

Разом з двома есеями Амеліної у книзі також зібрані спогади про акторку від її колег та друзів, зокрема від Тетяни Терен, Володимира Єрмоленка, Олександра Михеда. Також в книзі є текст від Ектор Абад Фасіолінсе, колумбійського письменника, який був з Амеліною 27 червня, коли письменниця отримала смертельне поранення у Краматорську під час ракетного обстрілу центру міста.

Вікторія Амеліна загинула, супроводжуючи на Донеччині письменників із Колумбії, щоби показати життя за російської агресії. З початком повномасштабного вторгнення письменниця часто відвідувала прифронтові та деокуповані території для збирання свідчень та фіксації російських злочинів для правозахисної організації Truth Hounds.