В Україні скасували Мангеттенський фестиваль короткометражок через його повернення в Росію

В Україні скасували 26-й Мангеттенський фестиваль короткометражних фільмів. Також організатор показів, кінокомпанія "Артхаус Трафік", заявила про розірвання відносин з фестивалем та його засновником Ніком Мейсоном.

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В українській кінокомпанії розповіли, що після того, як у 2022 році сеанси в РФ були скасовані, цьогоріч організатор Мангеттенського фестивалю короткометражок вирішив відновити покази для росіян. Спеціально для них фестиваль організував онлайн-перегляд в понад 50 країнах світу.

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"Це фактично робить російських глядачів найбільш привілейованими – жоден глядач із будь-якої іншої країни не має настільки широких можливостей", – йдеться в прес-релізі "Артхаус Трафік".

Скріншот з Instagram фестивалю

Також на сайті фестивалю для жителів РФ розмістили інструкцію з обходження підсанкційних платіжних систем при купівлі квитка. Крім того, минулорічну паузу в показах у Росії Манхеттенський фестиваль пояснює "ситуацією, що склалась".

"Американський організатор, засновник фестивалю Нік Мейсон проігнорував аргументи українського співорганізатора щодо недоцільності та ганебності підтримки росії, а також надання розважального контенту її громадянам, які відповідальні за вторгнення в Україну", - пояснили в "Артхаус Трафік" свою відмову від проведення фестивалю в Україні.

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Фото: "Артхаус Трафік"

Мангеттенський фестиваль короткометражних фільмів – заснований у 1998 році щорічний інтерактивний кінофест, що охоплює шість континентів. Його переможців після перегляду обирають голосуванням глядачі. Усі роботи-фіналісти кінофестивалю автоматично кваліфікуються для номінації на премію "Оскар".

У світі фестиваль цьогоріч відбувається у 26 раз, в Україні мав пройти всімнадцяте.