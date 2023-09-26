Премія Drahomán Prize оголосила найкращого перекладача української літератури закордоном

Лауреаткою премії Drahomán Prize-2022, яка щороку вручається перекладачам з української мови на мови світу, стала Ірина Дмитришин.

Імʼя переможниці оголосили 26 вересня під час урочистої церемонії, яка відбулася у польському місті Гданськ, повідомив УП.Життя Український ПЕН.

Ірина Дмитришин – перекладачка з української мови на французьку, авторка численних публікацій з української літератури та історії. Відповідає за українські студії в Національному інституті східних мов і цивілізацій у Парижі, керує проєктами, спрямованими на промоцію України, її культури та історії в Західній Європі. На премію номінована з перекладом французькою мовою роману Сергія Жадана "Інтернат".

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"Я люблю, поважаю і захоплююсь всіма авторами, яких перекладала. Але я надзвичайно рада, що отримала премію саме за "Інтернат" Сергія Жадана. Це один з тих знакових творів, який представляє Україну і дає змогу іноземцям спробувати зрозуміти, що у нас відбувається, чому і як ми маємо з цього виходити. А ми вийдемо, бо, за словами того ж Жадана, завтра ми прокинемось на один день ближче до нашої перемоги", – сказала Ірина Дмитришин.

Лауреатка отримала статуетку, виготовлену українською скульпторкою Анною Звягінцевою, та грошову винагороду в розмірі 3 000 євро. Свою фінансову нагороду Дмитришин висловила бажання розділити на три частини та передати Сергію Жадану на його ініціативи підтримки України, проєкту Kult.Podcast про культуру літературознавиці Тетяни Огаркової та філософа Володимира Єрмоленка, а також на проєкти Українського ПЕН.

Ірина Дмитришин отримала нагороду з рук Консула України в Гданську Олександра Плодистого.

Це вже друга номінація Дмитришин на Drahomán Prize. Минулого року вона увійшла до трійки фіналістів із французьким перекладом "Лексикону інтимних міст" Юрія Андруховича.

Також було відзначено Джованну Броджі (Італія) – перекладачку з української на італійську, дослідницю літератури Центральної та Східної Європи. Вона отримала спеціальну відзнаку Капітули за особливий внесок у переклад і промоцію української літератури, а також у розвиток українознавчих студій в Італії.



"Я хотіла би висловити глибоку вдячність журі за відзнаку моєї українознавчої діяльності. Україна має дуже складну історію та культуру, тому я вирішила присвятити їй найбільшу частину свого часу за останні 30 років. Я рада, що мої статті та книги зробили невеликий внесок для того, щоб у світі більше знали про минуле та сьогодення", – йшлося у промові Броджі.

Промову Джованни Броджі зачитує ведуча церемонії Марія Гурська.

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Ведучою вечора у Гданську була Марія Гурська, а музичний супровід церемонії забезпечив український музикант та композитор Гордій Старух. Від імені Гданська виступив Анджей Стельмашевич, Голова комісії культури і промоції міста Гданськ.

"Гданськ – місто, яке віддавна було союзником вільної України. Від початку повномасштабної війни Гданськ прийняв 100 тисяч українців. Ми усвідомлюємо, що війна триває, і допоки вона не закінчиться, будемо проявляти солдіарність, братерство і сестринство з Україною", – сказав Анджей Стельмашевич.

Також під час церемонії згадали імена семи українських перекладачів, котрі загинули, захищаючи країну з лютого 2022-го року – Денис Антипов, Євген Гулевич, Ілля Чернилевський, Олег Клюфас, Костянтин Старовицький, Сергій Заїковський, Олександр Кислюк.

Цьогоріч за премію Drahomán Prize у фіналі змагались перекладач з української на англійську Марко Андрейчик (номінований з перекладом роману Володимира Рафеєнка "Мондеґрін. Пісні про смерть і любов") та перекладачка з української на болгарську Райна Христова Камберова (номінована з перекладом роману Любка Дереша "Культ").

На здобуття премії Drahomán Prize за 2022 рік було номіновано 15 перекладачів і перекладачок із 14 країн.

Премія Drahomán Prize була заснована 2020 року Українським інститутом, Українським ПЕН та Українським інститутом книги. Відзнака покликана підтримати і відзначити сподвижницьку роботу перекладачів з української мови на мови світу. Drahomán Prize вручається за високу перекладацьку майстерність та внесок у промоцію української літератури за кордоном.