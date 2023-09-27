Ріта Бурковська отримала нагороду як найкраща європейська акторка на Septimius Awards

Акторка Ріта Бурковська стала переможницею в категорії "Найкраща європейська акторка" на премії Septimius Awards у Нідерландах. Нагороду українка отримала за роль у стрічці "Бачення метелика" режисера Максима Наконечного.

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Про це повідомила пресслужба Держкіно України.

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Церемонія нагородження Septimius Awards відбулася 26 вересня 2023 року в Амстердамі. Це кінопремія, яка робить акцент на відкритті нових талантів у кіновиробництві.

Ріта Бурковська на сцені премії. Фото: Держкіно

"Стоячи тут, я просто хочу нагадати собі, чому було так важливо зіграти цю роль про війну на моїй Батьківщині. Якось я почула історію від українських волонтерів. Це було на початку російської агресії у 2014 році. Група українських волонтерів перевозила тіло загиблого героя. І в цей момент люди відверталися, ховали очі від українських волонтерів, від вантажівки, на якій був знак "Вантаж-200", тобто, це означає перевезення тіл загиблих з фронту. І мені від цього стало так боляче. І я зрозуміла, що хочу бути частиною суспільства, яке хоче визнавати смерть загиблих героїв, яке хоче дивитися правді в очі. Тож дякую вам за те, що ви не відвертаєтесь. Я вважаю, що це дуже, дуже важливо", – заявила Бурковська зі сцени, отримуючи нагороду, передає "Укрінформ".

Ріта Бурковська з нагородою. Фото: Держкіно

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Пізніше акторка зазначила, що щаслива отримати цю нагороду і присвячує її захисникам України. Бурковська додала, що працюючи над фільмом, про нагороди навіть не думала.

"Ми не думали про якість нагороди, ми думали, що важливо зробити фільм про наше життя, про війну, про те що нас торкалося. Це для нас було важливо. Я дуже рада, що це знаходить відгук, що люди дивляться кіно, дізнаються про нашу країну, про ситуацію, про людей, які тут живуть, про наші проблеми мовою кіно", – сказала вона.

Фото: Держкіно

Про стрічку "Бачення метелика"

"Бачення метелика" – дебютний повнометражний фільм українського режисера Максима Наконечного. Він розповідає про аеророзвідницю з позивним "Метелик", яка повертається додому з російського полону. Після катувань та знущань військовослужбовиця мусить долати нові виклики, які виникають у звичному житті поруч із близькими.

Головну роль зіграла Ріта Бурковська, відома за роллю у фільмі "Парфенон" литовського режисера Мантаса Кведаравичюса, якого навесні 2022 року вбили росіяни у Маріуполі. Також у стрічці знялися актор Любомир Валівоць, драматургиня Наталка Ворожбит, офіцер Мирослав Гай і багато реальних військових.

Світова прем'єра "Бачення метелика" відбулася у травні 2022 року на Каннському фестивалі. Там команда фільму провела акцію на підтримку України: ввімкнула сигнал повітряної тривоги та закрила обличчя табличками з позначками "Чутливий контент", якими соцмережі часто маркують пости про війну в Україні.

Навесні цього року стрічка Наконечного вийшла в український прокат.

За роль "Метелика" Бурковська вже отримувала відзнаки: у 2022 році на Festival International de Film Saint-Jean-de-Luz її також визнали найкращою акторкою.