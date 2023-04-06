Українська воєнна драма "Бачення метелика" вийшла в прокат

Сьогодні, 6 квітня, в широкий український прокат виходить воєнна драма "Бачення метелика" режисера Максима Наконечного. Її світова прем'єра відбулась на минулорічному Каннському кінофестивалі.

Читайте УП.Культура у Telegram

Дебютна повнометражна стрічка Наконечного розповідає про аеророзвідницю Лілю з позивним Метелик, яка внаслідок важкого поранення потрапляє у полон до росіян, а потім внаслідок обміну повертається до рідних. Але повернутись до попереднього життя після перебування на війні, а надто після жахіть полону, виявляється надто важкою справою.

Як розповів Максим Наконечний в інтерв'ю УП.Культура, своєю воєнною драмою його команда хотіла дати глядачу простір для роздумів: "Запропонувати глядачам таку рефлексію, яка незважаючи на всю важкість нашого положення зараз, все-таки пропонує якісь виходи і варіанти. Показує історію людини, яка вижила і спромоглася зберегти власне бачення свого життя".

У Києві пройшла прем'єра "Бачення метелика". Фото: Arthouse Traffic

Події у "Баченні метелика" відбуваються у 2017 році – до повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року, але вже після початку війни у 2014-му. Наконечний зазначив, що його стрічка дає чітке розуміння, що війні, яку РФ розв'язала в Україні – вже дев'ять років.

"Про це є багато сцен у фільмі насправді. Вони вказують на те, що навіть між різними представниками суспільства була величезна прірва, особливо між тими, хто не помічав цю війну, і хто був у цю війну залучений. І це мало свої певні наслідки, які й призвели до того, що для когось повномасштабне вторгнення стало несподіванкою, а для когось закономірним розвитком подій", – сказав режисер.

Максим Наконечний (у центрі). Фото: Arthouse Traffic

Авторкою сценарію, разом з Наконечним, стала письменниця, режисерка, призерка Санденсу Ірина Цілик ("Земля блакитна, ніби апельсин", "Я і Фелікс"). Ще одну режисерку глядач може побачити вже в кадрі – Наталка Ворожбит зіграла в "Баченні метелика" одну з ключових ролей.

Крім неї, у фільмі знялися волонтери Мирослав Гай, Роман Сініцин, засновниця Жіночого ветеранського руху Катя Приймак та інші військові. Дві головні ролі – аеророзвідниці Лілі та її чоловіка Тохи – довірили зіграти професійним акторам Риті Бурковській та Любомиру Валівоцю.

"На основні ролі, в яких глибина персонажа й емоційна амплітуда була дуже велика, я все-таки намагався брати професійних акторів або хоча б людей з цеху, щоби розділити з ними відповідальність за їхній психофізичний апарат, щоби людина також була мінімально навчена розбирати, а потім збирати себе докупи", – пояснював свій вибір Наконечний.

Світова прем'єра драми "Бачення метелика" відбулася у конкурсній програмі Особливий погляд Каннського кінофестивалю 2022. На Одеському кінофестивалі, який минулоріч проходив у рамках Варшавського кінофестивалю, стрічка здобула нагороду Найкращий український повнометражний фільм. Українська прем'єра стрічки відбулася на шостому Київському тижні критики.