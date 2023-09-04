Kyiv Symphony Orchestra зіграв антивоєнний твір у Старому королівському палаці в Празі

Київський симфонічний оркестр 3 вересня виступив у столиці Чехії, в Старому королівському палаці, розташованому в історичному Празькому Граді. Музиканти долучились до урочистого виконання монументального антивоєнного твору британського композитора Бенджаміна Бріттена "Воєнний реквієм".

Антивоєнний твір у Владиславській залі Старого королівського палацу символічно об'єднав українських та чеських артистів. Всього долучились 220 музикантів: із Празької філармонії, Чеської філармонії, Київського симфонічного оркестру, а також Празького філармонічного хору, дитячого хору "Радість" та міжнародних солістів під орудою диригента Лукаша Василька. Також долучились співаки з Європи та США.

У Празі виступили українські музиканти. Фото: Petra Hajska

Подію відвідав президент Чехії Петр Павел та перші особи країни. Напередодні концерту на знак пам’яті жертв війни пролунав символічний масовий передзвін сотень дзвонів Праги.

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На виступ прийшов президент Петр Павел. Фото: Petra Hajska

Петр Павел зазначив, що "Воєнний реквієм" Бенджаміна Бріттена вперше було виконано у 1961 році в англійському місті Ковентрі в соборі, який був відновлений після його знищення під час Другої світової війни.

У старовинному палаці пролунав твір британського композитора Бенджаміна Бріттена "Воєнний реквієм". Фото: Petra Hajska

"Антивоєнне повідомлення композитора сьогодні, на жаль, так само актуальне, як і тоді. Війна повернулася до Європи і знищує будинки, міста, а головне, людські життя вже другий рік. Здається, історія не вчить нас своїм урокам автоматично, тому ми постійно маємо працювати над минулим та пам’ятати про усі його темні прояви. Пам’ятаймо жертв Другої світової війни, а також про тих, хто страждає від війни сьогодні. Пам’ятаймо про наш обов'язок бути пліч-о-пліч з ними в боротьбі за майбутнє всієї Європи", – зазначив президент Чехії Петр Павел.

Київські музиканти стали частиною великого антивоєнного концерту в Чехії. Фото: Petra Hajska

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Культовий музичний твір ХХ століття, спогад про дві світові війни, чеська столиця вперше почула наживо у лютому цього року до роковин з дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

До концерту долучились 220 музикантів. Фото: Petra Hajska

"Ми з теплотою згадуємо цей концерт. Це був незабутній досвід з мистецької та людяної точки зору. "Воєнний Реквієм" – композиція не на кожен день, проте її місце на великих концертних сценах. Шкода, що її виконують так рідко", – коментує подію Лукаш Васілек, головний диригент Празького філармонічного хору.



Серед міжнародних солістів у виконанні реквієму взяли участь: сопрано – Сюзанна Бернгард (Німеччина), тенор Кайл ван Шунховен (США) та баритон Арвід Фагерф'ель (Швеція). Концерт відбувся в межах щорічного фестивалю Prague Sounds.