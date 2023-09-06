"Це як зіграти Ісуса" – американський актор Лузар Тверські про роль у "Довбуші"

В останніх числах серпня юдеї-хасиди святкували день народження засновника хасидизму, уродженця Тернопільщини праведника Баал Шема Това, або скорочено Бешта. Українці мають змогу побачити кінематографічне втілення цього героя багатьох єврейських легенд у картині "Довбуш". Режисер фільму Олесь Санін наділив Бешта роллю рятівника: єврей-відлюдник рятує іншого героя легенд – знаменитого опришка Олексу Довбуша.

Приблизно в дату святкування народження праведника виконавець ролі Бешта голлівудський актор Лузар Тверські приїхав в Україну. Він є прямим нащадком Баал Шема Това і під час зйомок фільму "Довбуш" вперше мав змогу відвідати історичну батьківщину. На прем’єру фільму Лузар приїхав на день до Києва, а згодом вирушив іще й до Харкова, де ніколи не був.

Спеціально для УП.Життя про втілення образу Бешта з американським актором Лузаром Тверські, а також із режисером Олесем Саніним у Харкові поспілкувалась Дар’я Лобанок.

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До прем’єри "Довбуша" ще 40 хвилин, організатори розгортають червону доріжку та виставляють банер з назвою фільму, а передпокій кінотеатру Multiplex вже переповнений глядачами. Поступово з’являються актори та учасники знімальної команди.

Олесь Санін зустрічає гостей та розповідає про свою нову роботу людям, що скупчились довкола. Працівники кінотеатру інформують, що робити під час повітряної тривоги. Відвідувачі слухають це з посмішками. Врешті перегляд фільму обходиться без надзвичайних ситуацій.

Актор Лузар Тверські (в центрі) відвідав презентацію "Довбуша" в Харкові. Фото: Іван Самойлов

Після перегляду майже всі глядачі залишаються поспілкуватись зі знімальною групою – історія прикарпатського героя легенд близька і слобожанцям. Дівчина з зали озвучує своє враження: цей фільм має багато алюзій на сьогодення, а головний герой надихає боротьбою за народ і його свободу.

Серед учасників знімальної групи, що спілкуються з глядачами, мою увагу привертає американський актор Лузар Тверські, що зіграв у фільмі єврейського відлюдника. Його персонаж – Бешт – фактично рятує Довбуша і відкриває глядачам досі невідому широкому загалу історію стосунків єврейського праведника та карпатського повстанця.

"Для кожного єврея відоме ім’я Бешт – це один із найсвятіших людей", – каже режисер Олесь Санін. Розповідає, що під час роботи над фільмом відкрив для себе великий єврейський епос, в якому Бешт проповідує своїм учням, тримаючи в руках люльку українського опришка.

У "Довбуші" режисер вирішив поєднати дві легендарні постаті в одній історії.

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"Досліджуючи історію Олекси Довбуша, я виявив інший великий епос про те, що він мав друга єврея, який жив у горах, був ухильником, тікав від людей, викопував глину, гасив вапно та продавав на базарі. При цьому він був великим мудрецем", — пояснює Санін.

Олекса Довбуш жив у 1700–1745 роках. В цей же період в Україні жив та проповідував засновник єврейського руху хасидів Ізраель бен Елізер, більш відомий як Баал Шем Тов ("Володар доброго імені") або скорочено Бешт.

Лузар Тверські (праворуч) у ролі Бешта. Фото: кадр із фільму "Довбуш"

Санін зацікавився цією історією і вирішив знайти на роль Бешта актора-хасида. Щоб точно переконатись, що перед ним справжній адепт цієї течії, Санін просив учасників кастингу заспівати нігун – єврейську релігійну пісню.

"Мені казали, що знайти актора-хасида – нереально, оскільки вони не займаються творчістю, їм заборонено навіть мультики дивитися. Та згодом ми все ж змогли вийти на Лузара Тверські. Ми спілкувалися з ним по відео, й коли я почув, як він співає нігуни, я зрозумів, що він підходить на роль. А вже після укладання контракту Лузар написав мені, що він прямий нащадок Бешта в 9 поколінні", – захопливо розповідає режисер "Довбуша".

У фільмі Бешт стає Поводирем для головного героя. За давніми переказами, стосунки цих персонажів були схожими на енергію відштовхування та тяжіння двох братів із першої книги П’ятикнижжя – Якова та Ісава. Довбуш є символом фізичної сили та мужності, а Бешт – уособленням мудрості та духовної міці.

Блакитноокий і відкритий до спілкування, Тверскі відвідує батьківщину свого славетного предка вже вчетверте. Вперше він був тут із родиною 1999 та 2009, у 2021 – під час зйомок фільму. Нині ж, на прем’єрі, сам зголосився поїхати зі знімальною групою в Харків – організатори не планували, що голлівудський актор наважиться вирушити у це східноукраїнське місто.

Тут у Харкові Лузар спілкується зі мною українською мовою. Він розповідає, як хотів наживо зустрітися з глядачами та подякувати їм за те, що вони продовжують ходити на перегляди фільмів під час війни та підтримувати один одного. Для нього велика честь бути присутнім сьогодні в цьому місті та бачити сміливих людей, які, попри все, продовжують жити в Харкові: творити та розвивати власне місто.

Сцена з фільму "Довбуш", де Бешт (Лузар Тверські) розмовляє з Олексою Довбушем (Сергій Стрельников). Фото: кадр із фільму

"Я щойно приїхав з Америки. Раніше бачив гарні краєвиди. А тут, у Харкові, я бачу, що життя продовжується", – посміхаючись, каже Лузар. Ми намагаємось серед людського шуму навкруги знайти тихе місце для розмови про сім’ю актора та його участь у зйомках "Довбуша".

Актор Лузар Тверскі, як і належить хасиду та нащадку Бешта, виріс в ультраортодоксальній релігійній громаді у Брукліні, в Нью-Йорку. Члени цієї громади і справді слабо інтегровані в американське суспільство, можуть не знати англійської і не залучені до індустрії розваг. Але врешті Лузар виріс, покинув свою громаду та пішов грати в кіно.

Бешт має різні значення – для гуцулів одне, для євреїв – інше, пояснює Лузар.

"Немає історичних документів, які б відобразили цю людину об’єктивно, хоча він мав вагоме значення для різних спільнот. Звісно, що не всі будуть задоволені, але для мене важливо було передати емоційну складову цієї людини. Сам я – знервована людина, а мені треба було показати спокій, передати цю духовну медитацію", – розповідає Лузар.

Передати спокій героя було важко ще й технічно. В першій сцені зустрічі Довбуша і Бешта праведник купається в гірській річці. Лузар згадує, що течія була стрімка, а вода крижана. По-перше, було складно не тремтіти, по-друге, течія могла знести, і доводилось застосовувати неабияку силу, щоб залишатись на одному місці в кадрі.

Американський актор Лузар Тверські приїхав у Харків. Фото: Іван Самойлов

"Було дуже холодно, а мені не можна було трястися, адже мав передати внутрішній спокій – а я стояв і мерз. Мені потрібен був надзвичайний рівень концентрації, і для цього я наспівував у своїй голові хасидські мелодії", – пригадує Лузар.

Щоби зіграти реальну людину, відомості про яку майже не збереглися, Лузару довелось досліджувати свого персонажа самотужки. Зокрема, він спілкувався з американськими дослідниками того історичного періоду Генрі Амборсоном та Йоганом Петровські.

Кадр із фільму, де є алюзія на біблійну таємну вечерю. В центрі - Олексій Гнатковський в ролі Івана Довбуша. Фото: кадр із фільму

Найважче було розібратися з українською мовою: вивчити вимову та слова, адже Лузар сам озвучував свого героя. З українською вимовою йому допомагали Олексій Гнатовський, що зіграв роль Івана Довбуша та репетиторка Тамара Шевченко з Києва.

"Я щодня з Тамарою працював в Zoom. В українській мові багато звуків, не притаманних англійській, тому вчити було важко. Але моя репетиторка послідовно та терпеливо ставилася до мене й допомагала. Я щодня по дві години витрачав на вивчення української", – ділиться Тверські.

Проте в самому фільмі відчувається акцент. Актор розповідає, що радився з професором Петровськи – який акцент ідиша в українській мові був притаманний на Закарпатті у 17–18 столітті.

Для Лузара було неймовірною удачею і честю зіграти роль свого пращура: "Уявіть собі, скільки разів у житті до вас приходять та пропонують зіграти вашого предка, який є одним із найбільших постатей у єврейській релігії. Це так, ніби до тебе підходять і питають, чи ти зможеш зіграти роль Ісуса Христа... Деякі євреї будуть сварити мене за це все одно".

"Насправді Бешт залишив дуже мало згадок про себе в письмовій формі. Немає ні хроніки, ні фотографій. Єдине, що точно існує – документ, який свідчить про його народження та чим він займався – продавав амулети та був цілителем. Ми не знаємо достеменно, хоча з української та єврейської сторони є певні докази, що вони (Олекса Довбуш і Бешт - ред.) все ж зустрічалися", – веде далі роздуми Лузар.

За словами актора, працювати з українською командою було неймовірно. Найбільше його здивувало те, що режисер взявся за роботу з таким невеликим бюджетом: "Це як знімати "Гру престолів", але з бюджетом маленької документалки. Витягти із цього фільм такого рівня – неймовірно", – вражений Лузар.

Він додав, що в Америці навряд чи б взялися за роботу за фільм, маючи таку "скромну" суму: "А тут така пристрасть та креативність. Щоб створити таку стрічку, потрібні цілеспрямовані люди, які дійсно знають чого хочуть. Такого пулу талантів я ще ніде не бачив".

Уперше Лузар Тверські побачив фільм без субтитрів і каже, що зрозуміти все було важкувато. А ще додає, що під час перегляду поринув у дитячі спогади, коли вперше побував у кіно.

"Мені це нагадало давні часи, коли я ще слабо знав англійську й ніколи не бачив фільми. Перегляд "Довбуша" навіяв спогади про перегляд першого фільму, коли я ще був підлітком. Я сидів у кінотеатрі й ще нічого не розумів. Але в мене було таке дивне відчуття та емоції – диво, яке я тоді побачив. Я думав, що такі емоції ти переживаєш раз у житті, але ця стрічка змусила мене відчути ще раз це – магічність та дивовижність кіно", – розповів Лузар.

Лузар каже, що якщо вдасться залишитися в Україні до єврейського нового року, то хотів би відвідати Умань. "Хоча я вже не такий релігійний, але мені подобаються обряди – цікаво було б подивитися", – каже актор.

Лузар вже відвідував Умань і раніше. Каже, що з цікавістю спостерігає, як змінюється Україна між його поїздками сюди. Нині найбільше актора здивувало, як багато тут їздить машин "Тесла".

– То може переїдете жити в Україну?

– Не заохочуйте, – сміється Лузар. – У мене велика родина, яка буде проти.