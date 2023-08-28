Румунський сюрреалізм та війна очима митців: які фільми перемогли на Одеському міжнародному кінофестивалі 2023

У суботу, 26 серпня, на церемонії закриття 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю, що цьогоріч проходив у Чернівцях, оголосили переможців. Лауреати ОМКФ 2023 отримали статуетки "Золотого Дюка".

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14-й Одеський кінофестиваль через війну переніс основні заходи та покази своєї програми до Чернівців. В Одесі проводили кілька тематичних показів, організованих ОМКФ. Кіноогляд у Чернівцях тривав тиждень – з 19 по 26 серпня, а основною локацією став Культурно-мистецький центр імені Івана Миколайчука.

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Першою вручили нагороду у Міжнародній європейській конкурсній програмі. Тут переможця визначало журі у складі Дмитра Сухолиткого-Собчука, Сімони Бауман та Едвінаса Пукшти. Найкращою тут назвали стрічку "Ссавці" румунського режисера Себастіана Міхейлеску.

Фільм розповідає про 39-річного Каміла, який вирушає в подорож, де зливаються банальне й сюрреалістичне. Втративши контроль над своїм життям – роботою, соціальним статусом, стосунками, герой починає пошуки, через які ставить під сумнів основу своєї ідентичності.

Кадр з фільму "Ссавці"

"Це перший приз, який здобув фільм "Ссавці" і я неймовірно пишаюся. ...Також хочу висловити захоплення тією роботою, яку здійснює команда Одеського кінофестивалю. Ви - справжні герої. Ви не здаєтеся і приносите радість глядачам попри ці темні часи... Слава Україні!" – сказав у своєму відеозверненні Себастіан Міхеілеску.

Спеціальні відзнаки Міжнародного конкурсу отримали фільми Крістіана Петцольда "Полум’яне небо" і "Правило двох стін" Девіда Гутніка.

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Стрічка "Полум’яне небо" здобула "Срібного ведмедя" на цьогорічному Берлінському кінофестивалі. Це історія чотирьох молодих людей, які через лісові пожежі опинились у пастці в будинку відпочинку на березі Балтійського моря.

Кадр з фільму "Полум'яне небо"

"Правило двох стін" показує війну в Україні очима українських митців. Вони залишаються у країні та перетворюють мистецтво на зухвалий акт перед обличчям агресії. У фільмі знялися музикант Степан Бурбан (Паліндром), директорка Львівського муніципального мистецького центру Ляна Мицько, художники Сергій Петров (Bob Basset), Богдана Давидюк, Kinder Album, Діана Берг. Світова прем'єра фільму Гутніка відбулася у червні цього року на кінофестивалі Трайбека (Tribeca Film Festival) в Нью-Йорку.

Кадр з фільму "Правило двох стін"

Найкращим українським повнометражним документальним фільмом стала стрічка "Звідки куди" польського режисера Мачека Хамели. Тут переможця визначало журі Національного конкурсу, до якого увійшли Марина Ер Горбач, Ерік Вайнріб, Теона Струґар Мітевська та Вацлав Маргоул.

Цей фільм, що вперше був показаний на Каннському кінофестивалі, створює портрет українських біженців, які шукають безпечне місце через повномасштабне вторгнення Росії. Сам режисер сів за кермо польського евакуаційного автомобіля, що вивозив українців з небезпеки, а згодом став збирачем свідчень та їхніх історій.

Кадр з фільму "Звідки куди"

"Я дуже сподівався, що коли ми будемо показувати цей фільм в Україні, війни вже не буде. На жаль реальність інша. Я дуже хочу, щоб цей фільм нагадував світу, що без постійної допомоги Україні, ця війна скоро не закінчиться, і такі люди, як герої нашого фільму, не зможуть повернутися додому", – сказав Хамела.

Статуетку "Дюка" у номінації Найкращий український повнометражний ігровий фільм отримав фільм ізраїльської режисерки Міхаль Вінік "Валерія виходить заміж".

Головна героїня стрічки – молода українка Валерія, що приїжджає до Ізраїлю для зустрічі зі своїм майбутнім чоловіком, з яким познайомилася в інтернеті. Її сестра Крістіна так само познайомилася з чоловіком і вже якийсь час живе в Ізраїлі. Крістіна задоволена своїм новим життям, а от у Валерії починають закрадатися сумніви.

Кадр з фільму "Валерія виходить заміж"

Найкращим документальним фільмом у сфері захисту прав людини став "Ми не згаснемо" режисерки Аліси Коваленко. Вона також отримала нагороду як Найкращий режисер цьогорічного ОМКФ.

Події фільму відбуваються на Донбасі у 2019 році. Головні герої – п'ятеро місцевих підлітків, які вперше всерйоз задумуються про власне майбутнє. Вони мріють втекти не лише від війни, але й від нудьги маленького містечка. Несподівано їм трапляється нагода вирушити в довгу подорож до Непалу. Стрічку Коваленко показували в одній з конкурсних програм 73-го Берлінського кінофестивалю.

Кадр з фільму "Ми не згаснемо"

Спеціальну відзнаку як Найкраща акторка отримала Каріна Химчук за роль у фільмі "Ти мене любиш?", а як Найкращий актор – Дмитро Нежельський за роль у фільмі "Сашенька".