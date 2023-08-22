В Україні почався відбір фільмів на премію "Оскар 2024"

Український Оскарівський комітет почав відбір фільмів, які матимуть право представити нашу країну на 96-й премії Американської академії кінематографічних мистецтв та наук "Оскар".

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Приймання заявок відкрили 22 серпня і триватиме воно два тижні – до 5 вересня включно, повідомила пресслужба Української кіноакадемії.

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Фільми, які претендуватимуть на потрапляння до категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України, мають бути випущені у прокат не раніше, ніж з 1 грудня 2022 року і не пізніше 31 жовтня 2023 року та показуватися у кінотеатріх щонайменше тиждень поспіль.

При цьому стрічки, що публічно демонструвалися поза театральним релізом до кінотеатрального релізу, не можуть подаватися на розгляд Кіноакадемії. До позатеатральної демонстрації відносять телепоказ та показ на кабельному телебаченні, PPV/VOD, розповсюдження DVD копій, розповсюдження на авіалініях, розповсюдження в Інтернеті.

Фото: Jay L. Clendenin / Los Angeles Times via Getty Images

Перелік документів для подачі на участь у відборі на премію "Оскар" можна знайти за посиланням. Матеріали подаються виключно в електронному вигляді на email секретаря Комітету Анни Мачух a.machukh@uafilmacademy.org.

Фільми-претенденти на участь в "Оскарі" від України будуть оголошені на засіданні Оскарівського комітету.

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Хто представляв Україну на премії "Оскар" в минулому році?

У 2022 році на премію Американської кіноакадемії від України претендували два повнометражні фільми – стрічка "Клондайк" режисерки Марини Ер Горбач та "Снайпер. Білий ворон" режисера Мар'яна Бушана.

Зрештою комітет обрав фільм "Клондайк".

Ця драма оповідає історію родини, яка опинилася в епіцентрі авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines, який 17 липня 2014 року біля села Грабове Донецької області збивають з російської установки "Бук" проросійські сепаратисти. Ірка і Толік очікують на першу дитину і навіть після падіння уламків збитого "Боїнга" не хочуть евакуюватися.

Кадр з фільму "Клондайк"

Фільм Марини Ер Горбач потрапив до лонгліста номінантів на "Оскар 2023", але далі не пройшов.