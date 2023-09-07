Конгрес Культури підтримав Юлію Федів на посаду міністерки культури

Під час відкриття третього Конгресу Культури у Львові його організатори та куратори звернулись до Прем’єр-міністра та депутатів Верховної ради України на підтримку культурної менеджерки, першої виконавчої директорки УКФ Юлії Федів на пост Міністерки культури та інформаційної політики.

Про це, зокрема, повідомили в соцмережах Конгресу.

"На Конгресі озвучено Лист на підтримку призначення Юлії Федів / Yuliia Fediv на посаду Міністра культури та інформаційної політики України. Лист уже підписали представники(ці) команди, кураторської групи, слухачі Конгресу", – написали в повідомленні.

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На відкритті Конгресу Культури у Львові відбулась акція на підтримку Юлії Федів. Фото: Facebook

Після ознайомлення з листом тих, хто поділяє позицію авторів звернення, закликали підписати його онлайн через гугл-форму: https://bit.ly/45YbcTc

Повний текст звернення можна побачити тут.

Хто така Юлія Федів

Юлія Федів – культурна та медіаменеджерка, громадська діячка, директорка ГО "Громадське телебачення", колишня українська держслужбовиця. Із 2015 до 2017 року Юлія Федів координувала проєкти, пов’язані з журналістикою, соціальною сферою, театром, партнерством громад України та Німеччини, перед цим здобула ступінь Ph.D за спеціальністю "Міжнародні відносини".

7 лютого 2018-го Юлію Федів обрали виконавчою директоркою новоствореної державної інституції – Український культурний фонд. За 2018 рік команді УКФ, за інформацією Forbes.ua, вдалося підтримати грантами 293 проєкти у різних сферах. Разом на операційну діяльність УКФ та культурно-мистецькі проєкти витратили 153,7 млн грн. У 2019-му фонд підтримав уже 432 проєкти, а його витрати зросли у майже чотири рази – до 572 млн грн, свідчать дані звітів організації.

У березні 2021-го трирічний контракт Федів завершився. Юлія Федів відмовилася брати участь у новому конкурсі на посаду після того, як новостворена Спілка концертної індустрії випустила текст про 20 грантів, які були видані начебто з порушеннями. У вересні 2021 року щодо неї відкрили кримінальне провадження. Причина звинувачення – нецільове використання 57 млн грн під час роботи в УКФ. Тоді Юлію підтримала культурна спільнота та юристи, добиваючись спростування звинувачень.

У липні 2021 року Федів стала директоркою медіа hromadske. Вона заявляла, що впродовж трьох років планує "розробити та впровадити стратегію розвитку hromadske 2022–2024, забезпечити сталість фінансування організації та розширити партнерства". На новій посаді вона скоротила близько половини штату, а за рік пішла з посади. Причина – перемога в програмі ім. Г. Гамфрі, яка передбачає 10-місячне стажування у США.

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У 2021 Юлія Федів стала переможницею Премії ООН Жінки у сфері культурного менеджменту.

Мова про кандидатуру Юлії Федів на посаду Міністерки культури йде в середовищі після того, як 27 липня Верховна Рада проголосувала за відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики. Він оголосив про свою відставку невдовзі після відеозвернення Президента Зеленського, який розкритикував використання коштів Міністерства культури на фінансування виробництва серіалів та добудову Музею Голодомору. Обов'язки міністра культури та інформаційної політики зараз тимчасово виконує колишній Перший заступник міністра культури Ростислав Карандєєв.