Мінкульт тимчасово очолить "вічний заступник" Карандєєв: що про нього відомо

Перший заступник міністра культури Ростислав Карандєєв тимчасово виконуватиме обов'язки міністра культури та інформаційної політики. Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Телеграм-каналі.
Іншої заміни звільненому вчора парламентом Олександру Ткаченку поки немає, як і повідомляли раніше джерела УП в кабіміні.
В середовищі культурних дієвців 51-річного Карандєєва називають "вічним" заступником міністра культури. Вперше він обійняв цю посаду на початку 2015 року і відтоді "пережив" там міністрів і виконувачів його обов'язків від різних політичних сил: В'ячеслава Кириленка, Євгена Нищука, Володимира Бородянського, Світлану Фоменко та Олександра Ткаченка. Лише на деякий час Карандєєв полишав міністерство – з лютого по липень 2020 був радником Керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.
За першою освітою Ростислав Карандєєв фізик, пізніше опанував правознавство, в МАУП отримав звання доктора економічних наук.
У 2019 році, вже 4 рік працюючи в Міністерстві культури закінчив магістратуру "Менеджмент соціокультурної діяльності" в Академії керівних кадрів культури.
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В часи президентства Віктора Януковича Карандєєв очолював Раду Фонду гуманітарних програм. У МКІП каденції Олександра Ткаченка був першим заступником міністра.
Вчора, 27 липня Верховна Рада проголосувала за відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики. Він оголосив про свою відставку невдовзі після відеозвернення Президента Зеленського, який розкритикував використання коштів Міністерства культури на фінансування виробництва серіалів та добудову Музею Голодомору.
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