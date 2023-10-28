Збереження усної історії. Створили цифровий архів Голодомору та колективізації УРСР

На платформі архівів усної історії "Великі трансформації" вийшов перший проєкт "Усна історія української селянської культури 1920-1930 років". Він розповідає про вплив колективізації на життя українців. Зокрема, про наслідки Голодомору 30-х років та зміни у культурній сфері очима учасників цих подій.

В колекції викладені матеріали, зібрані в експедиціях 1990-х років Вільямом Ноллом та командою "Центру досліджень усної історії і культури". Серед них аудіофайли, розшифровані розповіді, фотографії та архівні матеріали.

"Колективізація була не лише значною подією з погляду політичної економії із життєво небезпечними наслідками, а й культурною катастрофою справді величезних розмірів. … В УРСР вона здійснювалася за допомогою масових репресій, за участю багатьох тисяч активістів. Щодо селян ця кампанія включала: насильство, голод, вигнання з власних домівок, конфіскацію майна, вбивства, тривале ув’язнення та майже неймовірні страждання величезної кількості людей", – пише Нолл.

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Платформа працює як відкритий цифровий архів усної історії та музики для дослідників цих напрямків. Наступними проєктами планують створити колекції "Інструментальна сільська музика" і "Кобзарі та лірники". Збиратимуть не лише фото- та відеоматеріали, а також записи пісень та інструментальної музики.

Колаж з фотографій архіву. Фото:"Великі трансформації"

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Протягом 1993-1995 років американський дослідник з етномузикології, професор Вашингтонського університету в Сіетлі Вільям Нолл, за участі українських вчених, проводив польові дослідження за методом усної історії. Разом вони опитали понад 400 селян та зібрали архівні матеріали тих, хто застав часи Голодомору та колективізації УРСР.

Вільям Нолл документує розповідь. Фото: "Великі транформації"

Записи експедицій Нолл зібрав у книжку "Трансформація громадянського суспільства. Усна історія української селянської культури 1920-30 років", яку в Україні випустили 1999 року.

Вже у травні 2023 року канадське видавництво McGill-Queen's University Press видало книжку Вільяма Нолла англійською мовою за підтримки Фундації Голодомору Holodomor Research and Education Consortium - HREC.

"Мільйони загинули безпосередньо внаслідок впровадження ідеї колективізації селянських господарств. Лише в Україні шість мільйонів загинуло з голоду, тоді як мільйони інших померли через тяжкі природні умови після вигнання з власних будинків або на засланні, або від знущань, хвороб, епідемій, що були прямими наслідками колективізації… Немає жодних сумнівів, що колективізацію в УРСР можна класифікувати як один із найбільших злочинів проти людства у ХХ столітті" – зазначав Вільям Нолл у книжці.

Онлайн-платформа "Великі трансформації" почала функціонувати восени 2023 року як цифровий архів аудіоматеріалів.

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