"Боротьба зі злом має бути послідовною": відповідь українських інституцій на повернення Європейського кінофестивалю в Росію

Низка державних культурних інституцій відреагувала на заяву представництва ЄС в Росії про відновлення Фестивалю європейського кіно. Свою позицію висловили Міністерство культури, Український інститут, Держкіно та Українська кіноакадемія.

У заяві Мінкульту зазначили, що вважають повідомлення "прикрим непорозумінням" і переконані у тому, що важливо продовжувати санкційну політику в культурній сфері щодо РФ.

"Вся європейська спільнота має бути консолідованою та послідовною у боротьбі зі злом, яким сьогодні стала країна-агресор. Від дій РФ страждають мільйони людей, знищено 835 обʼєктів культурної спадщини, 1702 об’єкти культурної інфраструктури, які мають цінність не лише для України, а є частиною європейського й світового культурного надбання. Тому відновлення культурного діалогу з країною-агресоркою в таких умовах є неприпустимим", – також написали у зверненні МКІП.

Реклама:

Український інститут підтримав заклик відмовитися від проведення фестивалю. У своєму зверненні вони також нагадали, що Росія використовує усі можливі сфери впливу для того, щоб проводити дезінформаційні кампанії. Зокрема, це сфери спорту, культури та наукової діяльності.

"Ми переконані, що вся європейська спільнота має бути об'єднана та послідовна у боротьбі зі злом, яким сьогодні є країна терорист. Відновлення культурної співпраці в таких умовах є неприпустимими", – додали в Українському інституті.

"Проведення міжнародних фестивалів в росії, тим паче підтримка та організація таких фестивалів представниками інших країн чи міжнародними організаціями, є рівносильним запереченню, применшенню і тривіалізації воєнних злочинів росії проти України", – відреагували в Українській кіноакадемії.

Цю ж позицію підтримує Держкіно. Більш того, в агенстві висловили вдячність усім компаніям, які раніше відгукнулися на заклик бойкотувати російський кінематограф. Серед них кінокомпанії Disney, Warner Bros, Sony Pictures, Paramount Pictures i Universal Pictures, стримінгові сервіси Netflix і HВО, а також відеохостинг YouTube. Також подякували міжнародним фестивалям, на яких не було представлено російських фільмів.

"Кінематограф - це велика частина інформаційної боротьби проти російської агресії. Але це – не лише українська війна", – написали в Держкіно.

Також у Держкіно звернули увагу, що вже звернулися до МЗС, правоохоронних органів України та профільних організацій європейського Союзу. Вони висловили наполегливе прохання звернутися до дипломатичних представництв країн, чиї фільми були представлені у Фестивалі європейського кіно в Росії. Головна мета – вжити необхідних заходів, щоб не допустити проведення фестивалю в РФ.

Реклама:

Про Фестиваль європейського кіно в Росії

Фестиваль європейського кіно проводився понад 15 років, але був скасований через повномасштабне вторгнення Росії на територію України. У Представництві ЄС в РФ зазначили, що відновлюють захід. Вже відбулася офіційна церемонія відкриття в одному з московських кінотеатрів.

Цього року у програмі фестивалю знаходяться 19 фільмів з країн Європейського Союзу, зокрема Бельгії, Франції, Німеччини, Чехії, Іспанії та Італії. Також зазначені два фільми російського виробництва у співпраці з європейськими кіностудіями.

За словами представника ЄС в Росії Ролана Галарага, представлені на фестивалі фільми покажуть багатоманіття культур та емоцій, навіть у "складному контексті" відносин ЄС та Росії.

Подія відбуватиметься онлайн з 1 по 15 листопада. Глядачі з Росії зможуть безкоштовно переглядати фільми фестивалю з російськими субтитрами.