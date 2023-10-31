Скандальний мурал Фуллен повертається без пелікана, кияни вже відреагували

Художниця Євгенія Фуллен створює мурал на київській модерністській будівлі українського архітектора Едуарда Більського. На фасаді Хореографічної школи №1 муралістка використала ескіз, який втілювала на іншій історичній будівлі у столиці. Замінила лише одну деталь – замість статуї пелікана намальована фігура в ковпаку.

Фотографії із зображенням розмістив на своїй сторінці у Facebook архітектурний фотограф та активіст Дмитро Соловйов.

Стінопис Євгенії Фуллен. Фото: Дмитро Соловйов у Facebook

У сюжеті стінопису Євгенії Фуллен – герої твору Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері". Пара, що тримається над прірвою, за словами авторки символізує вдячність Франції за їхню військову підтримку.

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Раніше художниця почала роботи на іншій будівлі в центрі Києва. Коли на будинок 1903 року по вулиці Січових Стрільців почали наносити зображення романтичної парочки на фоні пелікана, мешканці викликали поліцію і зупинили роботи. Тоді Департамент охорони культурної спадщини КМДА зобов’язав її стерти стінопис за власний кошт.

"Це цинічний прояв повної байдужості до думки громади. А також доказ того, що вона малює свої вбогі мурали не для суспільного блага, а виключного для власного піару", – написав у своєму дописі Дмитро Соловйов.

Відреагувала і депутатка Київської міської ради Євгенія Кулеба. Вона розмістила на своїй сторінці фото з ескізом муралу на Хореографічній школі, де поверх вже видно інше графіті з написом "Профанація мистецтва":

"Давно хочу подякувати одній художниці, яка, сама того не усвідомлюючи, виявила і активізувала частину киян, які інвестували свій час, щоб сформувати розуміння того, що таке мистецтво, а що — ні, киян, які поважають архітектуру, візуальний образ міста, киян, які готові захищати не лише своє право на місто, а і право на місто інших".

Реакція місцевого населення на мурал. Фото: Євгенія Кулеба у Facebook

Євгенія Кулеба повідомила, що писатиме звернення до відповідальних підрозділів КМДА про узгодження усіх складових проєкту Положень про створення муралів. Також вона закликала ввести мораторій на створення муралів до моменту, коли відбудеться голосування Комісії з питань збереження та захисту культурної спадщини.

Реакція місцевого населення на мурал. Фото: Євгенія Кулеба у Facebook

Скандал з муралом на Січових Стрільців

Раніше скандальна художниця Євгенія Фуллен створювала стінопис за схожим ескізом на історичній будівлі за адресою Січових Стрільців, 31. Будинок в Шевченківському районі Києва має охоронний статус.

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Мурал на вулиці Січових Стрільців, 31

Тоді місцеві жителі обурилися через зображення та викликали поліцію, після чого роботи зупинили. Щодо художниці склали акт про адміністративне правопорушення.

Депутатка Київської міської ради Євгенія Кулеба повідомила, що роботи зі муралу не погоджували з Департаментом охорони культурної спадщини Києва. Крім того, Євгенія Фуллен та її команда не мали жодного дозволу від Шевченківської районної адміністрації щодо початку роботи.

Міська рада зобов'язала художницю замалювати стінопис на вулиці Січових Стрільців, 31 за власний кошт. Тоді ж створили петицію про призупинення створення нових муралів у столиці, а також про створення прозорого механізму затвердження ескізів. Вона вже зібрала достатню кількість голосів, а 30 жовтня її підтримали у Комісії з питань збереження та захисту культурної спадщини.