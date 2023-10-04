Легендарний Форум Видавців відбувається втридцяте: навіщо на нього йти та що там шукати

Тетяна Пушнова редакторка УП.Культура
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4 жовтня 2023

Чи варто йти на літературний фестиваль, коли часу і ресурсу немає ні на що, коли книжки можна купити онлайн по собівартості, коли, врешті, і читати ці книжки нема коли? Всі ці питання для любителів української літератури неактуальні, якщо йдеться про Львівський Форум Видавців. Варто, бо там автори, книжки яких уже вчать у школах і пісні яких уже стали хітами!

На Форум їхали саме тому, що там можна доторкнутись до  майбутнього літературного канону: зустріти в кав’ярні львівського середмістя, взяти автограф, послухати наживо розумні чи дотепні міркування. 

Головна відмінність Форуму воєнного часу – тепер не всіх людей, що мають потенціал увійти до літературного канону, можна зустріти наживо у Львові. Хтось пішов служити в ЗСУ, хтось активно волонтерить. А деяким із них події Форуму присвячені посмертно. Наприклад, львівсько–київській письменниці Вікторії Амеліній, яка загинула від російського ракетного удару по Краматорську. 

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Війною просякнуто в Україні все, виключенням не став і найстарший літературний фестиваль. Проте, війна парадоксальна – з одного боку нею отруєне все наше буття нині, з іншого – вона як бетонна суміш, склеює докупи оновлене українське суспільство.

Переписати майбутнє, виходячи з драматичного досвіду, який нас об’єднав – наскрізна тема 30-го Форуму Видавців. Його сьогодні, 4 жовтня, відкриває презентація книжки "Найстрашніші дні мого життя" з репортажами про найбільші воєнні злочини Росії в Україні від журналістів з проєкту The Reckoning Project

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5 жовтня тему продовжує розмова "Війна як крах цивілізації: чи буде щастя після війни?" за участі авторки книжки "Червоний Голод" Анн Еплбаум, літературознавиці Тетяни Огаркової, дослідниці комуністичних режимів Славенки Дракуліч, філософа Вахтанга Кебуладзе

6 жовтня тема війни розкриватиметься як війна деколоніальна – в дискусії від Української правди "Як російський напад на Україну змінює наш погляд на колоніалізм і деколонізацію?" Її учасники – філософ Володимир Єрмоленко, дослідник західного колоніалізму Мишра Панкадж та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

7 жовтня відбудеться одна з головних презентацій Форуму Видавців – книжки "Російсько–українська війна". Її автор – відомий історик Сергій Плохій, чиї історичні дослідження англійською мовою розкривають закордонним читачам українську історію. На цей раз він аналізує повномасштабне вторгнення Росії: як на тлі всіх цих подій відбувається об’єднання Заходу й повна ізоляція Росії? Якими будуть наслідки війни для України, Росії, Європи та світу?

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Як видно хоча б зі згаданих подій (а всього їх в програмі майже півтори сотні), Форум Видавців намагається не втрачати свій міжнародний статус. Попри загрози обстрілів та блекаутів, закордонні письменники до Львова їдуть. Хто не приїде – доєднається онлайн. 

Цього разу він, як і поперднього року, має змістовне партнерство британського літературного Hay Festival, що дозволить транслювати події Форуму на широку міжнародну аудиторію. 

Проте війна – наскрізна, та не єдина тема Львівського Форуму. В програмі можна відшукати найрізноманітніші події, наприклад, презентацію видання про Франца Ксавера Моцарта; розмову з Наталією Гурницькою про кіноуспіх її дебютного роману "Кава з кардамоном"; коктейль–вечірку від видавництва Віват, присвячену серії української класики; стендаперку Анастасію Зухвалу, яка зазначена гостею Форуму.  

Форум Видавців також не втрачає надії залишитись важливою ринковою подією саме для видавців і попри ризики та обмеження воєнного стану організував книжковий ярмарок, в якому беруть участь півсотні українських видавництв. Щоправда, на незвичній цього разу локації – в парку біля Порохової вежі. Сама Порохова вежа стала однією з основних локацій для дискусій і зустрічей.

"Порохова вежа – велична споруда, яка уособлює міцний зв’язок минулого й теперішнього, тримає оборону заради майбутнього, що ідеально корелює з цьогорічною фокусною темою "Перепис майбутнього", – пояснюють у Форумі.


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