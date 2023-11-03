Мандрівний Meridian: літфест з Чернівців відправився на гастролі на Південь України

Кожного року міжнародний фестиваль Meridian Czernowitz на три дні перетворює Чернівці у місто літератури поетів і письменників. Там презентують книжки, діляться досвідом митці, журналісти та перекладачі з України та світу.

Цьогоріч поетичний фестиваль вирішив не обмежуватися лише Чернівцями, а й подорожувати – крім щорічних поетичних читань однойменна літературна корпорація поїхала туром містами українського Півдня. До списку увійшли Одеса, Миколаїв, Херсон та Запоріжжя.

Сьогодні, 3 листопада розпочалися поетичні читання Meridian Odesa, що триватимуть до 5 листопада. Одесу обрали, тому що вона також заслуговує на масштабну літературну подію, коли фестивалі у місті постійно переносяться та скасовуються. Фестивалем цю подію обрали не називати й вирішили уникати цього слова, адже воно має позитивну конотацію, а зараз в Україні не до святкувань. Про це розповів в одному з інтерв'ю Святослав Померанцев, президент Міжнародної літературної корпорації Meridian Czernowitz.

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Вже з 6 по 8 листопада організатори разом з письменниками та поетами - Андрієм Любкою, Яриною Чорногуз та Іриною Цілик - поїдуть у тур до Миколаєва, Херсона і Запоріжжя. До них також долучиться Сергій Жадан, про що написали Meridian Czernowitz.

У програмі цього року 24 події у трьох блоках: презентації книжок, які розповідають про війну, власне поетичні читання та публічні інтерв’ю з українськими письменниками. Беруть участь в події літератори та лідери думок, поети, письменники й волонтери.

Події на поетичних читаннях в Одесі розписані щільно – кожна лекція або зустріч триває годину, після неї 15 хвилин перерви. Біля Міжнародного культурного центру "UNION", де проходять одеські читання, є укриття.

Сьогодні в Одесі відбуваються презентації нової збірки есеїв "Бурчак" Тараса Прохаська, аудіокнижки "БУКWAR" Галини Крук, майбутньої книжки Андрія Любки "Війна з тильного боку". Також проходять поетичні читання Ірини Цілик та Івана Малковича.

Ще відкрили виставку "Картини, що стали книжками" у підземній галереї культурного центру. Це експозиція робіт з приватної колекції Святослава Померанцева, які з полотен перетворилися на обкладинки книжок Жадана, Андруховича, Любки, Прохаська та Ройтбута.

4 листопада відвідувачі зможуть прослухати публічне інтерв’ю з Ігорем Померанцевим та Сергієм Жаданом, поспілкуватися з Артемом Чехом про нову книжку "Точка нуль", "Дні тривог" Анатолія Дністрового. Також долучитися до поетичних читань з Олегом Кадановим та Жаданом.

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В рамках Meridian Odesa відбудеться вечір памʼяті друга й колеги організаторів поетичних читань, художника Олександра Ройтбурда "Памʼятаєш, як Ройтбурд…" за участі Сергія Жадана.

У неділю, 5 листопада на глядачів чекають публічне інтерв’ю з Валерієм Пузіком й Іриною Цілик, презентації "[dasein: оборона присутності]" Ярини Чорногуз, збірки оповідань Романа Малиновського "Солодке життя" книжки есеїв Пузіка "З любов’ю – тато!", антології "Воєнний стан". Також поетичні читання з Ігорем Померанцевим та музично-поетичний вечір Тетяни Малимко.

У наступні дні, з 6 по 8 листопада, відбудуться:

Meridian Mykolaiv у кінотеатрі "Батьківщина", 6 листопада з 17:00 до 21:00

у кінотеатрі "Батьківщина", 6 листопада з 17:00 до 21:00 Meridian Kherson , 7 листопада, місце та час не зазначають з безпекових причин.

, 7 листопада, місце та час не зазначають з безпекових причин. Meridian Zaporizhzhia в укритті-просторі "Незламний Хаб", 8 листопада з 17:00 до 21:00

У кожному з міст українські поети та письменники Андрій Любка, Сергій Жадан, Ярина Чорногуз та Ірина Цілик спілкуватимуться з відвідувачами, читатимуть поезію та презентуватимуть книжки.

Проєкт реалізують за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та "Зміцнення громадської довіри в Україні" (UCBI).