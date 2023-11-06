"Постраждала половина залів": як російська ракета скасувала День народження Одеського художнього музею

"Цього разу я зрозуміла, що все. Перша думка – це все", – одеситка Світлана так згадує ніч проти 6 листопада. О восьмій вечора російська ракета влучила в асфальт у кількох десятках метрів від будинку жінки. Стара споруда типового одеського середмістя вибухову хвилю витримала: з пошкоджень – лише вибиті вікна. Загалом, за даними міської влади, атака росіян пошкодила 33 будівлі Одеси.

У вікна будинку Світлани, без скла та запилені, можна побачити травмовану будівлю Одеського художнього музею. "Худмузей", як зазвичай називають його в Одесі, від ракетного удару постраждав чи не найбільше з-поміж всіх будівель по вулиці Софіївській. Ракета влучила у кількох метрах від паркану. Від вибуху посипалась стіна та покосились таблички, які інформували про охорону музею законами України та ЮНЕСКО.

Сама будівля музею теж зазнала чисельних пошкоджень. Відбулось все в День народження – сьогодні йому виповнилось 124 роки.

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"Такого дня народження музею ще не було"

"Саме сьогодні музею виповнюється 124 роки". З цих слів виконувачка обов'язків директора Одеського національного художнього музею Катерина Кулай починає розповідь про минулу ніч. Настрій – далекий від святкового: день, який мав би бути присвячений проведенню урочистостей, витрачений на фіксацію пошкоджень від російського ракетного удару.

Фото: Іван Страхов / Одеський національний художній музей

Найбільше музей постраждав у тих місцях, де колись були вікна і які лагодили від попереднього ракетного удару.

"Приблизно половина залів музею була пошкоджена, пошкоджені стеля та стіни. Наскільки серйозні пошкодження у стін у кількох залах – ще важко сказати", – ділиться інформацією керівниця музею.

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Пошкодило половину залів музею. Фото: Іван Страхов / Одеський національний художній музей

Найбільше від атаки постраждали вікна. Зі сторони Софіївської вулиці майже все скло вибите.

Співробітники музею не постраждали. Охоронець, який перебував на зміні під час атаки, діяв за інструкцією – пересидів повітряну тривогу в бомбосховищі.

"У залах перебували тимчасові експозиції"

Ушкодження саме експонатів у музеї оцінюють як незначне.

"На жаль, на другому поверсі є пошкодження стін та дуже запилена приватна колекція Едуарда Димщиця [робіт] Романа та Маґріт Сельских, – коментує керівниця музею. – Значних пошкоджень експонатів не відбулося як на першому, так і на другому поверсі. Сьогодні очікуємо реставраторів".

Фото: Іван Страхов / Одеський національний художній музей

Не постраждали також цінні вітражі, грот та підземні сховища.

Зберегти більшу частину картин та фондів музею вдалося завдяки евакуації. У дві хвилі з Одеси у безпечніші місця вивозились найцінніші картини. Останні місяці музей виставляв, здебільшого, роботи сучасних українських митців.

Роботи Олександра Грєхова. Фото: Іван Страхов / Одеський національний художній музей

Через пошкодження виставкових залів музей призупинив експонування робіт Бориса Айзенберга, Олександра Грехова, Володимира Семківа та Альбіни Ялози.

"Вже вчора ми були на зв’язку з ЮНЕСКО"

Будівля музею охороняється одночасно законом України та ЮНЕСКО. Збудована італійським архітектором Франческо Боффо, вона спочатку слугувала садибою для багатих князівських сімей Російської імперії. Під кінець 19 сторіччя, споруду викупив меценат Григорій Маразлі та передав її під міське управління.

З 2017 року музей очолював українських художник Олександр Ройтбурд. За його керівництва в установі були проведені ремонти, музей отримав всеукраїнську популярність. Ройтбурд помер у 2021 році.

Фото: Іван Страхов / Одеський національний художній музей

У 2021 році, вже по смерті Олександра Ройбурда музей отримав статус "Національний". На початку цього року будівлю було включено до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою.

Російські атаки не вперше завдають шкоди. Влітку цьогоріч від вибухових хвиль пошкодження отримали вікна, які замінили на нові. Відтоді Мінкульт та музейники ініціювали евакуації експонатів.

Фото: Іван Страхов / Одеський національний художній музей

Серед відомих пам'яток музею – повалений памятник Катерини Другої. Російську імператрицю демонтували з середмістя Одеси рівно рік тому – 9 листопада. Зберігається він в укритті, за сто метрів від якого і впала російська ракета.

"Сьогодні декілька комісій мають зафіксувати наслідки цієї ночі. І після того будуть зашиватись сендвіч-пакетами вікна з обох фасадів музею. І, власне, проводитись всередині реставраційні роботи з приватними колекціями і реставрація пошкоджень всередині", – розповідає про майбутнє музею голова науково-експозиційного відділу Кирило Ліпатов.