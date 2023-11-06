Загинув військовий та письменник Максим Петренко

На фронті загинув військовий та письменник, автор роману-щоденника "Спокійної ночі" Максим Петренко. Довгий час його вважали зниклим безвісти. Про це повідомила книжкова оглядачка Ганна Скоріна.

"Максим Петренко, автор книги "Спокійної ночі" загинув. Ми сподівались і вірили, що те, що він зник безвісти означає, що він у полоні. Дива не сталось…", – написала Скоріна.

"Підтвердили загибель. Максим Петренко – захисник, письменник, популяризатор читання, активіст у просуванні бібліотек, щирий, глибокий, уважний до деталей, таким його пам'ятатиму", – написала у соціальних мережах письменниця Валентина Захабура.

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Також на загибель письменника відреагувала музична виконавиця, лідерка гурту Zwyntar Саша Кладбіще: "Нашого друга, який знімався з нами в серіалі про комісара і недобитків, вбили росіяни. Він зник безвісти ще влітку минулого року, але ми вірили, що він живий, просто у полоні. Але Макс загинув. Прощавай, друже".

Максим Петренко. Фото: Міністерство у справах ветеранів України

Максим Петренко до війни працював програмістом та викладав в Інституті комп'ютерних технологій Університету "Україна". Був учасником Революції Гідності.

"Майдан завершив мою трансформацію з диванного патріота у дієвого патріота. Я відчував особисту відповідальність за країну. Я знав, що мене не можуть мобілізувати через стан здоров’я, але не бачив себе осторонь. Тільки там, де продовжується боротьба. Не піти було дуже просто. Варто було б лише менше зусиль докладати до пошуку можливостей. Та не так страшно ризикувати втратити життя, як змиритися з тим, що втратиш себе. Такого, якого поважаєш", – розповідав Максим.

Книжка Максима Петренка "Спокійної ночі". Фото: Сайт міста Слов'янська

Вже у квітні 2014 року став добровольцем. Він потрапив у 2-й добровольчий батальйон оперативного призначення при Національній гвардії України. Пізніше два батальйони об’єднали в один і він отримав назву Батальйон оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького.

Максим Петренко в лабораторії кіберфізічних систем Університету «Україна». Фото: Армія Inform

Після демобілізації у 2016 році Максим повернувся до викладання, займався власними винаходами і написав свою книгу "Спокійної ночі". Це роман-щоденник про війну, який охоплює часи від останніх днів Революції Гідності у кінці лютого 2014 року до дня його повернення на ротацію – 24 червня того ж року.

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"Закінчення Майдану. Формування другого добровольчого батальйону НГУ. Бойові дії під Слов’янськом. Повернення на ротацію. Це все тут є. Але у фокусі дещо інше. Спілкування. Важливе, як кисень, в сучасному світі. Саме переписка дала можливість відновити цю історію в деталях. Колишнє життя. Від нього важко відірватися, а чи можливо до нього повернутися? Суспільство. Яким його бачить боєць? Вибір. Що може зробити людина коли її світ руйнується на очах? Тут усе справжнє. Кожен крок пережитий автором та іншими", – йдеться в анотації до книги.

Максима Петренко. Фото: Ганна Скоріна

Як розповідав Петренко, навіть не думав бути письменником, але пережитий досвід не полишав його: "Почати писати мене змусили флешбеки. Вони кидали мене у вир емоцій. Я раз за разом бачив розрив снаряду та відчував удар, що збиває з ніг. Я відчував, що моя підсвідомість вимагає від мене проаналізувати цей досвід. Потім на це наклалося багато чого. Бажання увічнити пам’ять полеглих побратимів. Бажання віддячити за підтримку. Бажання показати, що для мене це все значило. Врешті-решт, бажання залишитися у цьому світі. У якийсь момент бою я повірив, що не виживу. Спогади про цей момент примусили мене задуматися про те, чи існуватиме у цьому світі щось привнесене мною, якщо мене раптом не стане?"

Для того, щоб випустити власну книжку, письменник навчився верстати та створювати макети. Текст намагався створювати чітким та зрозумілим, щоб читачі вловлювали ідеї, які він вкладав.

У червні 2019 року Максим Петренко презентував свою книгу у Слов’янську, на відкритті меморіалу на місці блокпоста №1, в боях за який він сам брав участь.

Презентація книги Максима Петренка у Слов'янську. Фото: Сайт міста Слов'янська

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Максим знову повернувся на війну.

"Для того, щоб у твоєму житті не виникло порожнечі, маєш зайнятись справою, важливості якої буде достатньо, аби майбутнє видавалося не менш яскравим, ніж минуле", – казав Максим Петренко в інтерв’ю для Армія Inform.

Влітку 2022 року його оголосили безвісти зниклим.