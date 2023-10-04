На війні загинув відомий музикант із гурту "КораЛЛі" Андрій Чепіль

Поблизу села Роботине на Запоріжжі загинув військовий, музикант і пластун Андрій Чепіль за позивним "Кріс".

Про смерть бійця повідомили на сайті організації "Пласт".

Андрій родом із Івано-Франківська загинув 28-го червня 2023-го року.

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Строкову службу проходив у військовому оркестрі почесної варти при президентському полку. Він був учасником кавер гуртів "Frisson Band", "Smerichka", трембітарем у фолк рок-гурті "КораЛЛІ". Час від часу працював сноуборд інструктором на гірськолижному комплексі "Буковель".

Після повномасштабного вторгнення брав участь у боях на Харківщині, біля Ізюма та Куп’янська. Потім перевівся до 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура".

Фото: Андрій Чепіль/Facebook

Після навчань у Німеччині виконував задачі на бойовій машині "Бредлі" та був головним сержантом взводу.

Загинув улітку з трьома побратимами під час штурму ворожої позиці. Тіла загиблих забрали лише через 4 тижні, коли лінію зіткненю посунули в сторону росіян.

"Бойові побратими ризикуючи життям, забрали залишки тіл, які наприкінці липня були віддані на ДНК експертизу. Після цього понад два місяці тривали процедури зі встановлення результатів генетичної експертизи, та експертизи співпадіння ДНК, які остаточно визначили залишки тіла Андрія", – пишуть в організації.

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Фото: Андрій Чепіль/Facebook

Андрій родом із Івано-Франківська. Ще з 2001-го року із молодшим братом Орестом і старшим Віталієм долучився до скаутської організації "Пласт".

Він був новаком рою "Бобренята" з гнізда "Лісові бешкетники". Згодом став юнаком гуртка "Саламандери" 79 куреня ім. В. Липинському.

"В курінному проводі був фотографом. Учасник курінного табору "ЕНД-1" (2006 р.). Активіст багатьох пластових подій, вишколів, мандрівок, акцій. Активно пластував орієнтовно до 2008 року, проте згодом на запрошення завжди долучався до пластових подій", – розповідають у організації.

У рідному місті опанував навички гри на фортепіано та саксофоні.

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