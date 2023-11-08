Боротьба за столичну пам’ятку: будівлю на Прорізній не мають права зносити

Впродовж декількох днів точилися суперечки щодо можливого знесення будинку в історичному середмісті Києва на вулиці Прорізна, 25А. Флігель Садиби Грубера 1892 року є памʼяткою архітектури та містобудування.

У Департаменті охорони культурної спадщини Київської міської розповіли "Укрінформу", що будівельникам не давали дозволу на знесення.

"Це пам'ятка культурної спадщини, пам'ятка архітектури. Цей будинок знаходиться у самому центрі міста, у буферній зоні Софії Київської. Позиція департаменту така: на цьому об'єкті має бути тільки реставрація. Жодної нової будови, жодної реконструкції там не має бути", – прокоментувала ситуацію директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.

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Також вона додала, що Департамент земельних ресурсів КМДА подавав їм запит. У Департаменті охорони культурної спадщині тоді дали відповідь: будинок на Прорізній, 25А занесений до переліку об'єктів культурної спадщини, як і памʼятки на вулицях Прорізній і Володимирській. Тому усі обʼєкти з цієї ділянки не підлягають реконструкції, а мають бути реставровані.

Флігель Садиби Грубера, збудована у 1882 році. Фото: Дмитро Перов

Як вигладає будівля з 2019 року. Фото: Дмитро Перов

Також директорка Департаменту культурної спадщини додала, що вони просили земельну комісію не розглядати питання реконструкції на Прорізній.

"Департамент земельних ресурсів не почув нас, депутати не звернули увагу на нашу позицію. Я вважаю, що всі будинки, які є пам'ятками, мають бути відреставровані. Незважаючи на те, якої форми власності цей об’єкт. Будь-який власник має діяти у межах закону і має реставрувати будівлю, яка є у власності", - додала Соловйова.

Скандал з будинком на Прорізній

1 листопада активісти спільноти "Цегла" повідомили, що земельна комісія КМДА передала під знесення флігель Садиби Грубера. Тоді члени комісії розглядали питання про передачу земельної ділянки на вулиці Прорізна, 25А під реконструкцію. На місці пам'ятки планували звести чотириповерховий офісний центр з підземним паркінгом, магазинами та ресторанами.

Активісти, які прийшли під будівлю Київської міської ради. Фото: Цегла

Вже наступного дня, 2 листопада, комісія підтримала знищення будівлі. У своїх соціальних мережах захисник архітектурних памʼяток та перший заступник директора Департаменту охорони культурної спадщини Дмитро Перов написав, як депутати висловлювалися щодо проєкту, зокрема депутат Київміськради Сергій Кримчак: "знаєте, сьогодні стало дуже модним давати статуси [памʼяток] направо і наліво.. прошу підтримати проект рішення".

Тоді ж активісти Цегли повідомили, що під будівлею КМДА почали збиратися люди, які виступили проти знесення пам’ятки архітектури. За 6 годин проєкт із реконструкції флігеля Садиби Грубера зняли з розгляду.

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В коментарі для УП. Культура Дмитро Перов розповів про історію будівлі флігеля Садиби Грубера. Будинок збудували за проєктом українського архітектора Олександра Кривошеєва, який в 1887–1913 роках обіймав посаду міського архітектора Києва.

За радянських часів у триповерховому флігелі облаштували комунальні квартири, а на першому поверсі розміщувалися заклади, які надавали побутові послуги: ремонт одягу та меблів, перукарські послуги, прання білизни тощо. Вже у роки незалежності будинок приватизували.

З 2003 року Київська міська рада змінила категорію флігеля із житлового на нежитловий об'єкт, далі будинок фукнціонував у ролі офісного приміщення.

У 2019 році орендарів офісів почали виселяти. У розпал пандемії 2020 року флігель Садиби Грубера завісили будівельним сукном і закрили рекламним банером, який дотепер закриває будівлю.

"Ще раніше, у 2012-2013 р. така ж доля чекала основну будівлю садиби Грубера, на вул. Прорізній, 27 (ріг вул. Володимирської). Будинок на розі двох вулиць завісили рекламою, а потім планомірно – розкрили дах, демонтували внутрішні перекриття і врешті – лишили одні фасадні стіни. Вочевидь, така ж доля чекає і на флігель під № 25а, який нині хочуть передати під нову забудову", - розповів Перов.