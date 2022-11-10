Жадан знову зробив селфі з Пушкіним: "Це – Житомир, якщо що"

Тетяна Пушнова, редакторка УП.Культура
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10 листопада 2022

Відомий харківський поет та волонтер Сергій Жадан сфотографувався з погруддям Пушкіну у Житомирі, що стоїть на розі Великої Бердичівської та Старого бульвару. "Це Житомир, якщо що", – підписав він своє селфі.

Попереднє селфі з пам’ятником Пушкіну в Харкові Жадан зробив 7 листопада, підписавши "Далі продовжую ні на що не натякати і ні до чого не закликати".

9 листопада харківська влада вирішила спочатку захистити погруддя російського поета. Комунальні служби міста зранку обклали пам’ятник Пушкіну мішками з піском так, як і інші пам’ятники. Заявивши, що цього вимагає Інститут національної пам’яті.

Але вже під вечір цього ж дня передумала і знесла пам’ятник. Жадан на своїй сторінці у Facebook оприлюднив відео знесення харківського Пушкіна, підписавши його: "Значить так – я до цього не маю жодного стосунку…"

 Жадан і Пушкін

Житомирський пам'ятник Пушкіну – третій у Російській імперії після Москви і Одеси. Його встановили у 1899 році на пожертви житомирян до 100-ліття народження російського поета.

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