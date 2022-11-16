"Ми працюємо": Жадан "прирік" ще два пам'ятники Пушкіну

Харківський письменник, волонтер, музикант Сергій Жадан "прирік" ще два пам'ятники російському поету Пушкіну. Так в мережі оцінили нові селфі Жадана.

За два дні він двічі сфотографувався на тлі монументів у різних містах України – в Дніпрі та Кривому Розі. Світлини виставив у Facebook. "В Дніпрі нині сонячно", – підписав селфі Жадан.

На наступний день він був уже в іншому місті, де проводив концерт. Проте теж встиг "відмітити" ще одного Пушкіна.

"Прекрасна, прекрасна осінь у Кривому Розі! Добраніч, друзі, відпочивайте, ми попрацюємо", – підписав фото Жадан.

Підписники письменника відреагували на фото і зазначили, що, вочевидь, пам'ятникам Пушкіна залишилось стояти недовго.

"О, ви вже були в Житомирі, біля такого пам'ятника, тепер в Кривому Розі, таких співпадінь не буває, ви працюєте на результат!"; "Як плідно робите селфі!"; "Ну от інша справа, а то :"не скидуйте мені фоток пам'ятників..." до Лермонтова по дорозі не заходили?"; "Пане Сергію, то Ви наче навідник – показуєте, які пам'ятники необхідно демонтувати?"; "Та ми вже бачили, як ви працюєте по іншим містам", – пишуть користувачі мережі.

У мережі прокоментували нові селфі Жадана з Пушкіним

Зокрема підписники Жадана зазначили, що "Пушкінопад" триває.

У мережі коментують нові селфі Жадана з Пушкіним

Раніше пам'ятники Олександру Пушкіну у Харкові й Житомирі, з якими заселфився Жадан, невдовзі демонтували.