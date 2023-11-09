"Парафія самотужки намагається рятувати будівлю". Що відбувається з київським неоготичним костелом святого Миколая

Ввечері 6 листопада пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики оприлюднила заяву свого нинішнього очільника Ростислава Карандєєва про те, що костел святого Миколая у Києві буде переданий парафії Римсько-католицької церкви після переселення Національного будинку музики в інше приміщення та внесення змін до законів.

Це повідомлення з'явилося після того, як вдень під міністерство прийшли віряни, які вимагали виконати меморандум про передачу костелу, яким МКІП зобов'язувався повернути будівлю до 1 червня 2022 року.

УП.Культура з'ясовувала, що відбувається довкола київського неоготичного костелу на Великій Васильківській після того, як у кінці лютого 2022 року тут завершили роботи з ліквідації наслідків пожежі, що сталася у вересні 2021-го.

Реклама:

Щоб привернути увагу до стану архітектурної пам'ятки, учасники акції принесли з собою до будівлі міністерства каміння, яке падає зі стін костелу. Вони вимагали виготовити акт технічного стану будівлі костелу, паспорт пам'ятки, плани приміщення, а також назвати нові терміни передачі храму громаді.

Віряни принесли до МКІП каміння, що падають з костелу. Фото: CREDO

Зрештою з вірянами зустрівся Карандєєв і повідомив, що завершити передачу костелу зможуть після того, як Рада внесе необхідні зміни в законодавство, а Національний будинок музики, який також розташовувався у костелі, переселять на іншу локацію.

"Ми підготували необхідні зміни до законодавства. Частина з них вже прийнята. Це зокрема зміни до Закону "Про культуру". Наразі ми очікуємо, що Верховна Рада прийме зміни до Закону "Про оренду державного майна". Це дозволить передати костел громаді в безоплатне і постійне користування. Зараз такої норми в законодавстві немає і єдина форма користування, за якою можна надавати державне майно, є оренда", – заявив виконувач обов’язків міністра культури.

Реклама:

Карандєєв зустрівся з учасниками акції. Фото: МКІП

Національний будинок музики, за його словами, перенесуть в частину будівлі Міжнародного центру культури і мистецтв по вулиці Героїв Небесної Сотні. Там вже провели попередні проєктні дослідження та домовилися з Федерацією профспілок про передачу цього приміщення в держвласність.

Карандєєв запевнив, що всі рішення, потрібні для передачі костелу, будуть ухвалені до кінця року.

Фото надане Павлом Вишковським

Такі ж терміни у розмові з УП.Культура підтверджує й настоятель храму Павло Вишковський. "Очільник міністерства почав говорити про те, що спершу потрібно перенести Будинок музики, на що я запитав, а чи вирішилася вже справа з флігелем Жовтневого палацу. Він відповів, що саме сьогодні, 8 листопада, буде засідання суду, і він сподівається, що буде знятий арешт з цього майна. Він також сподівається що до кінця поточного року юридичну справу перенесення можна буде вирішити", – розповів отець Павло.

Втім, за його словами, це вже не перша обіцянка завершити передачу костелу: "Свого часу президент України обіцяв Папі повернути храм вірянам. Я був на засіданнях у міністрів [культури] Нищука, Ткаченка та інших – і всі вони це давно обіцяли".

З будівлі час від часу падають уламки каменя. Фото надане Павлом Вишковським

Під час акції під МКІП Павло Вишковський наголосив, що Національний будинок музики з костелу "вже переселився давно, вже давно відбуваються концерти на інших майданчиках". "Пожежа вночі 3 вересня 2021 року виселила НБОКМ з храму, відтоді вони не мали нічого у храмі, концерти відбуваються на інших майданчиках", – підтверджує він у розмові.

Генеральна директорка Національного будинку музики Ольга Кононенко також визнає, що після пожежі в костелі у вересні 2021 року проводять концерти на інших орендованих локаціях у Києві, а також по Україні та за її межами. Вона каже, що для Будинку музики планували побудувати нову будівлю, але через повномасштабну війну це стало неможливо.

"Процес отримання нового стаціонарного концертного майданчика не є швидким: до війни йшлося про будівництво нового інфраструктурного комплексу, а саме реалізацію проєкту "Будинок музики" відповідно до указу Президента та розпорядження Кабінету міністрів України. Абсолютно очевидно, що зараз та у найближчому майбутньому про це не може йти мова. Тому ми разом з партнерами шукаємо альтернативні варіанти – приміщення з можливістю його реконструкції з пристосуванням під наші потреби, – які б дозволили вирішити це питання. Тому, наше "переселення" ще попереду", – пояснює Кононенко.

Директорка Національного будинку музики підтверджує, що протиаварійні роботи з ліквідації наслідків пожежі, що їх завершили в січні 2022 року, не зробили храм придатним для концертів. "Наступним етапом мав би стати етап комплексної реставрації будівлі костелу. Зрозуміло, що за умов повномасштабного вторгнення цей процес не розпочався. Стан будівлі наразі незадовільний і не передбачає можливості проведення в ній культурно-масових заходів", – сказала вона.

Світлини, що демонструють стан костелу. Фото надане Павлом Вишковським

Отець Павло розповідає, коли зайшли в храм після протиаварійних робіт 20 лютого 2022 року, почали рятувати його від цвілі, грибка, вологи і затікань: "У січні 2022 року встигли завершити першопланові протиаварійні роботи, і тодішній міністр культури Олександр Ткаченко зібрав ЗМІ, щоб відзвітувати про витрачені 21,5 млн, зібраних від бізнесу та добродіїв. Коштів цих вистачило на те, щоб усі вікна в костелі закрити поліетиленом, повісити тимчасове освітлення і батереї на стінах, що вже є наругою над такою пам’яткою, натягнути захисну сітку від каміння, що падає згори, та накрити підлогу захисними ДСП плитами. Після цих "протиаварійних робіт" стан костелу погіршився ще більше".

Фото надане Павлом Вишковським

Через чотири дні після того, як парафія перебралася з підвального приміщення у верхній храм, – почалося повномасштабне вторгнення. "Ми залишились у храмі. Молились з людьми, допомагали самотнім придбати хоча б молоко і хліб, а згодом – зробили у храмі гуманітарний хаб. Роздали і розіслали понад 350 тон допомоги на Чернігівщину, Київщину, Черкащину, Харківщину, Сумщину, Херсонщину тощо", – пригадує настоятель.

Паралельно намагалися рятувати храм: "Парафія самостійно рятувала підлогу від накритих плит, оскільки під нею почав розвиватися грибок, а підлога почала гнити, і паркет місцями прогнив. Уся вода, якою намагались очистити стіни у верхній частині костелу, просочилися в нижню частину храму, а оскільки вентиляція не працює з 2000-х, це значно пришвидшило корозію і цвіль на стінах. Деякі бічні колони через надмірну вологу почали тріскати. Це лише короткий опис, в якому стані тепер перебуває будівля. Ми зробили стан технічного обстеження на 72 сторінках, де показано в якому стані був костел, після так званих протиаварійних робіт".

Фото надане Павлом Вишковським

За словами отця Павла, незважаючи на поганий стан будівлі, тут щодня проходять богослужіння, проводяться навчання, церемонії хрещення, вінчання, прощання з загиблими захисниками. "Сьогодні парафія самотужки намагається рятувати будівлю, а всередині живе парафіяльним життям", – каже він.

Прощання з захисником у костелі. Фото надане Павлом Вишковським

Після повернення костелу парафії, зазначає настоятель, планують повернути будівлі первісний вигляд: "Ми вже за допомогою швейцарської фірми зробили сканування стін костелу, і знаємо в якому вони стані. В архівах знайшли описи і фото, як костел виглядав перед більшовицьким знищенням, зробили візуалізацію, щоб повернутись до початкового стану. Опісля цього розпочнемо детальне обстеження стану будівлі – тобто діагностику костелу. Я мав розмови за кордоном і в уряді Польщі, в США, в Італії, де готові нас підтримати у порятунку костелу".

Віряни зареєстрували на сайті Кабінету міністрів петицію про передачу костелу релігійній громаді. Станом на 8 листопада її підписало понад 7,8 тисяч із 25 тисяч необхідних.

Фото: Римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві / Facebook

Костел святого Миколая – один з двох римсько-католицьких храмів Києва, побудованих до 1917 року. Він побудований у 1899-1909 роках у неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким.

З 2009 року приміщення храму перебувало у аварійному стані. Активісти неодноразово звертали увагу, що від костелу відпадають частини фасаду.

3 вересня 2021 року у костелі сталася пожежа, її причиною стало коротке замикання. Вогонь спалахнув між першим та другим поверхом будівлі. Під час пожежі у костелі згорів духовий орган – єдиний діючий такий інструмент в Європі.

У листопаді Мінкульт та парафія підписали Меморандум про те, що 1 червня 2022 року після ремонту костел має перейти в користування церкві.

У грудні того ж року в храмі почалися роботи з ліквідації наслідків пожежі. Вартість відновлювальних робіт оцінили в 75 млн гривень. "Для реставрації застосують технологію дбайливої очистки поверхні крихких елементів декору, розроблену в Німеччині", – казав тоді Олександр Ткаченко.

1 червня 2022 року в храмі відбулось урочисте богослужіння, на ньому був присутній Ткаченко, який в інтерв'ю УП.Життя обіцяв передати костел католицькій громаді.

Основне фото: spoilt.exile / Flickr