5,6 млн гривень, які зібрали на реставрацію костелу святого Миколая, передали на ЗСУ

На допомогу українським військовим перерахують 5,6 мільйонів гривень з Фонду Костелу святого Миколая, який постраждав під час пожежі у вересні минулого року.

Ці кошти передадуть на рахунок благодійного фонду імені Олексія Ставніцера, який забезпечує бійців на передовій бронежилетами і касками, повідомляє юридична компанія Міллер, яка контролювала реставрацію.

Завдяки внескам українського бізнесу протиаварійні роботи в костелі після пожежі закінчились ще в січні.

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"Тому зараз гроші, які залишилися, вирішили спрямувати туди, де вони найбільше потрібні — на підтримку військових. Адже саме наші захисники щодня виборють кожен сантиметр української землі", – йдеться в повідомленні.

Костел святого Миколая. Фото: Oleksandr_Gusev/Depositphotos

Нагадаємо, 3 вересня у столичному Костелі святого Миколая на вулиці Великій Васильківській сталась масштабна пожежа.

Основною причиною пожежі стало коротке замикання всередині дерев’яного органу, який був візитівкою костелу.

На відновлення неоготичної архітектурної пам’ятки відгукнувся український бізнес, силами якого зібрали 18 мільйонів гривень.

Як зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв’ю УП.Життя, костел планують передати католицькій громаді.

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