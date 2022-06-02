Костел святого Миколая у Києві передали Римо-католицькій церкві

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
12411
2 червня 2022

Костел святого Миколая, який минулого року постраждав від пожежі, передали Римо-католицькій церкві.

Католицька громада столиці взяла на себе обов'язок по відновленню, реставрації та збереженню архітектурної пам'ятки, повідомили на сторінці парафії у Facebook.

"Перше червня стало визначальною датою в багатостраждальній історії парафії святого Миколая – в цей день врешті-решт, завдяки зусиллям багатьох вірних було відновлено історичну справедливість й християнська святиня повернулася у лоно Церкви", – йдеться в повідомленні.

1 червня у храмі вже відбулось урочисте богослужіння з цього приводу, на ньому був присутній міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко, який в інтерв'ю УП.Життя обіцяв передати костел католицькій громаді.

Фото:smilevision/Depositphotos

Читайте також: На захисті від "русского мира": як рятують українські пам'ятки і чому Київ лишив монумент Незалежності відкритим

Раніше місцева релігійна громада ділила костел із Будинком органної музики та камерної музики України, який тепер буде шукати нове приміщення.

Нагадаємо, 3 вересня у столичному Костелі святого Миколая на вулиці Великій Васильківській сталась масштабна пожежа.

Основною причиною пожежі стало коротке замикання всередині дерев’яного органу, який був візитівкою костелу.

На відновлення неоготичної архітектурної пам’ятки відгукнувся український бізнес, силами якого зібрали 18 мільйонів гривень.

У квітні частину зібраних коштів – 5,6 млн гривень, передали на потреби ЗСУ, оскільки протиаварійні роботи в костелі після пожежі закінчились ще в січні.

Читайте також: Вважалися знищеними радянською владою: у Софії Київській знайшли мощі митрополита Заборовського




 7958
Суспільство

Постраждалих буде більше. Як Центр психічного здоров’я та реабілітації ветеранів готується приймати нових пацієнтів

Єлизавета Гончарова
 7754
Суспільство

"Тримав" газ для містян під обстрілами: історія зварювальника з розбомбленого Чернігова

Діана Кречетова
 14002
Суспільство

"Якщо мати не знайдеться, ми його усиновимо". Історії дітей, які знаходять тимчасові родини під час війни

Тетяна Гонченко

Головне на сайті


Суспільство

Постраждалих буде більше. Як Центр психічного здоров’я та реабілітації ветеранів готується приймати нових пацієнтів

Єлизавета Гончарова
Костел святого Миколая у Києві передали Римо-католицькій церкві
На знак підтримки: в Іспанії випустили поштову марку з українським прапором
Погрожував розправою 12-річній доньці та дружині: у столиці поліція роззброїла домашнього аб'юзера
Що українці думають про "утиски російськомовних" та державну мову? Опитування
Звідки українці беруть інформацію в умовах війни? Опитування
Суспільство

"Тримав" газ для містян під обстрілами: історія зварювальника з розбомбленого Чернігова

Діана Кречетова
Суспільство

"Якщо мати не знайдеться, ми його усиновимо". Історії дітей, які знаходять тимчасові родини під час війни

Тетяна Гонченко