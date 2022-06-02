Костел святого Миколая у Києві передали Римо-католицькій церкві

Костел святого Миколая, який минулого року постраждав від пожежі, передали Римо-католицькій церкві.

Католицька громада столиці взяла на себе обов'язок по відновленню, реставрації та збереженню архітектурної пам'ятки, повідомили на сторінці парафії у Facebook.

"Перше червня стало визначальною датою в багатостраждальній історії парафії святого Миколая – в цей день врешті-решт, завдяки зусиллям багатьох вірних було відновлено історичну справедливість й християнська святиня повернулася у лоно Церкви", – йдеться в повідомленні.

1 червня у храмі вже відбулось урочисте богослужіння з цього приводу, на ньому був присутній міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко, який в інтерв'ю УП.Життя обіцяв передати костел католицькій громаді.

Раніше місцева релігійна громада ділила костел із Будинком органної музики та камерної музики України, який тепер буде шукати нове приміщення.

Нагадаємо, 3 вересня у столичному Костелі святого Миколая на вулиці Великій Васильківській сталась масштабна пожежа.

Основною причиною пожежі стало коротке замикання всередині дерев’яного органу, який був візитівкою костелу.

На відновлення неоготичної архітектурної пам’ятки відгукнувся український бізнес, силами якого зібрали 18 мільйонів гривень.

У квітні частину зібраних коштів – 5,6 млн гривень, передали на потреби ЗСУ, оскільки протиаварійні роботи в костелі після пожежі закінчились ще в січні.