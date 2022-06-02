У Мінкульті спростували передачу костелу святого Миколая у Києві Римо-католицькій церкві

ВИПРАВЛЕНО 03.06.2022

Католицька парафія костелу святого Миколая, який минулого року постраждав від пожежі, заявила про передачу будівлі Римо-католицькій церкві, утім цю інформацію спростували в Міністерстві культури та інформаційної політики.

Раніше у парафії повідомили, що костел перейшов у власність римо-католиків 1 червня, але згодом оновили опубліковане повідомлення у Facebook.

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"Перше червня мало стати знаменною датою для Римсько-Католицької Церкви в Україні. Цього дня костел св. Миколая повинен був повернутися у лоно Церкви – перейти у володіння парафії св. Миколая м. Києва", – йдеться в оновленій заяві парафії.

У Мінкульті повідомили, що раніше сторони підписали меморандум, за яким будівля мала перейти релігійній громаді 1 червня, однак не встигли через повномасштабну війну.

Мінкульт найближчим часом має завершити підготовку відповідних документів.

1 червня у храмі вже відбулось урочисте богослужіння з цього приводу, на ньому був присутній міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко, який в інтерв'ю УП.Життя обіцяв передати костел католицькій громаді.

Місцева релігійна громада ділить костел із Будинком органної музики та камерної музики України, для якого Мінкульт досі шукає нове приміщення, тому передати будівлю в повне користування римо-католикам наразі неможливо.

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Нагадаємо, 3 вересня у столичному Костелі святого Миколая на вулиці Великій Васильківській сталась масштабна пожежа.

Основною причиною пожежі стало коротке замикання всередині дерев’яного органу, який був візитівкою костелу.

На відновлення неоготичної архітектурної пам’ятки відгукнувся український бізнес, силами якого зібрали 18 мільйонів гривень.

У квітні частину зібраних коштів – 5,6 млн гривень, передали на потреби ЗСУ, оскільки протиаварійні роботи в костелі після пожежі закінчились ще в січні.