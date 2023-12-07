Рейтинг бестселерів: які книги українці купували найчастіше у 2023 році

З нагоди Національного тижня читання, який розпочався 4 грудня, Український інститут книги провів опитування книгарень та з'ясував, які книжки були найбільш популярними серед українських читачів у 2023 році.

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Статистику продажів друкованих книг збирали у великих рітейлерів (Book24, kniga.biz.ua, Yakaboo, Книголенд, КСД та НФ) та київських немережевих книгарень (Сенс, Закапелок, Readeat й Katebooks).

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З об'єднаних даних від різних книготорговців склали перелік бестселерів у чотирьох номінаціях:

українська класика;

книжки сучасних українських авторів;

переклади;

книжки для дітей.

Які книги найчастіше купували українці у 2023 році?

Найпопулярніша українська класика

Лідер цієї категорії – серія "Неканонічний канон" видавництва Віхола.

Крім того, найуспішнішими книгами, що найкраще купували у чотирьох загальноукраїнських книготорговців з шести стали: "Місто" Валер’яна Підмогильного, "Записки Кирпатого Мефістофеля" Володимира Винниченка (видавництво "Віхола"), "Тигролови" й "Сад Гетсиманський" Івана Багряного (видавництво "Апріорі"). Ці ж видання, а також "Повість про санаторійну зону" Миколи Хвильового серед лідерів у київських книгарнях.

Серія "Неканонічний канон"

Найпопулярніші книжки сучасних українських авторів

Перше місце зайняла книжка "Я бачу, вас цікавить пітьма" Іларіона Павлюка ("Видавництво Старого Лева").

"Я бачу, вас цікавить пітьма" Іларіона Павлюка

Ще три видання були представлені в топах продаж більшості опитаних: це "Драбина" Євгенії Кузнєцової ("Видавництво Старого Лева"), "Нові Темні Віки. Колонія" Макса Кідрука (видавництво "Бородатий Тамарин") і "Танці з кістками" Андрія Сем’янкова (видавництво "Віхола").

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Найпопулярніші переклади

У цій категорії покупців київських книгарень найчастіше обирали: "Моссад. Найвидатніші операції ізраїльської розвідки" авторів Міхаель Бар-Зохар та Ніссім Мішаль (видавництво "Наш Формат", переклав Олександр Михельсон), "Фактор Черчилля Як одна людина змінила історію" Бориса Джонсона (видавництво Vivat, переклав Юрій Гірич).

"Моссад. Найвидатніші операції ізраїльської розвідки"

Найпопулярніші книжки для дітей

До списку найкращих у цій категорії увійшли як українські, так і перекладні видання іноземних авторів. Причому переважали перекладні видання.

Серед українських книжок очолили рейтинг книжка "Малечі про інтимні речі" Юлії Ярмоленко (видавництво "Талант"). Також у лідерах книжка "Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайка (видавництво "А-ба-ба-га-ла-ма-га").

"Малечі про інтимні речі" Юлії Ярмоленко

З іноземного найкраще купували книги: "Гаррі Поттер і філософський камінь, ілюстроване видання", "Країна Мумі-тролів. Книга 1", "Крута Адель. Том 1. Це добром не закінчиться".