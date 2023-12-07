Рейтинг бестселерів: які книги українці купували найчастіше у 2023 році

З нагоди Національного тижня читання, який розпочався 4 грудня, Український інститут книги провів опитування книгарень та з'ясував, які книжки були найбільш популярними серед українських читачів у 2023 році.
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Статистику продажів друкованих книг збирали у великих рітейлерів (Book24, kniga.biz.ua, Yakaboo, Книголенд, КСД та НФ) та київських немережевих книгарень (Сенс, Закапелок, Readeat й Katebooks).
З об'єднаних даних від різних книготорговців склали перелік бестселерів у чотирьох номінаціях:
- українська класика;
- книжки сучасних українських авторів;
- переклади;
- книжки для дітей.
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Які книги найчастіше купували українці у 2023 році?
Найпопулярніша українська класика
Лідер цієї категорії – серія "Неканонічний канон" видавництва Віхола.
Крім того, найуспішнішими книгами, що найкраще купували у чотирьох загальноукраїнських книготорговців з шести стали: "Місто" Валер’яна Підмогильного, "Записки Кирпатого Мефістофеля" Володимира Винниченка (видавництво "Віхола"), "Тигролови" й "Сад Гетсиманський" Івана Багряного (видавництво "Апріорі"). Ці ж видання, а також "Повість про санаторійну зону" Миколи Хвильового серед лідерів у київських книгарнях.
|Серія "Неканонічний канон"
Найпопулярніші книжки сучасних українських авторів
Перше місце зайняла книжка "Я бачу, вас цікавить пітьма" Іларіона Павлюка ("Видавництво Старого Лева").
|"Я бачу, вас цікавить пітьма" Іларіона Павлюка
Ще три видання були представлені в топах продаж більшості опитаних: це "Драбина" Євгенії Кузнєцової ("Видавництво Старого Лева"), "Нові Темні Віки. Колонія" Макса Кідрука (видавництво "Бородатий Тамарин") і "Танці з кістками" Андрія Сем’янкова (видавництво "Віхола").
Найпопулярніші переклади
У цій категорії покупців київських книгарень найчастіше обирали: "Моссад. Найвидатніші операції ізраїльської розвідки" авторів Міхаель Бар-Зохар та Ніссім Мішаль (видавництво "Наш Формат", переклав Олександр Михельсон), "Фактор Черчилля Як одна людина змінила історію" Бориса Джонсона (видавництво Vivat, переклав Юрій Гірич).
|"Моссад. Найвидатніші операції ізраїльської розвідки"
Найпопулярніші книжки для дітей
До списку найкращих у цій категорії увійшли як українські, так і перекладні видання іноземних авторів. Причому переважали перекладні видання.
Серед українських книжок очолили рейтинг книжка "Малечі про інтимні речі" Юлії Ярмоленко (видавництво "Талант"). Також у лідерах книжка "Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайка (видавництво "А-ба-ба-га-ла-ма-га").
|"Малечі про інтимні речі" Юлії Ярмоленко
З іноземного найкраще купували книги: "Гаррі Поттер і філософський камінь, ілюстроване видання", "Країна Мумі-тролів. Книга 1", "Крута Адель. Том 1. Це добром не закінчиться".
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