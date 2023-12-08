На столичний Хрещатик повертається велика книгарня. ФОТО

У січні 2024 року на головній вулиці Києва відкриється велика книгарня. Про це УП.Культура повідомили в книгарні "Сенс", що і відкриє заклад.

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"Сенс на Хрещатику" – так називатиметься нова книгарня, і розташується вона по сусідству з Київською міськрадою за адресою Хрещатик, 34. Раніше у цьому приміщенні був триповерховий магазин українського декору.

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До створення книгарні долучились також інші українські компанії. Серед них – Work.ua, Alterra Group та Projector Institute.

На Хрещатику відкриють "Сенс". Фото надане книгарнею "Сенс"

Як написав засновник "Сенсу" Олексій Ерінчак, "два роки тому ми відкрили книгарню-кавʼярню на районі, щоб у сусідської спільноти було місце, де зустрічатись... Сьогодні ми маємо команду, впевненість та достатньо зухвалості, щоб реалізувати більш масштабний проєкт".

На Хрещатику відкриють книгарню. Фото надане книгарнею "Сенс"

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Ерінчак переконаний, що відкриття нового книжкового простору саме на Хрещатику має стати поштовхом до розвитку всієї української культури: "Відкриваємось саме сьогодні, у розпал великої війни, бо віримо, що нам варто більше уваги приділяти нашій культурі. Культура не просто розважає, вчить чи втішає – вона стає рупором змін і рушійною силою для розбудови громадянського суспільства".

На Хрещатику відкриють книгарню. Фото надане книгарнею "Сенс"

Це буде вже друга книгарня "Сенс" у Києві. Перша однойменна книгарня-кав’ярня відкрилася напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну – у грудні 2021 року. Буквально через тиждень після нападу росіян, 1 березня, "Сенс" відновив свою роботу для тих людей, які залишилися в Києві. Згодом книгарня стала волонтерським центром. Повноцінно книгарня запрацювала з травня 2022 року, коли до Києва повернулася більша частина команди.

Перший "Сенс" відкрили перед повномасштабним вторгненням

Книгарні на Хрещатику

В різні роки на головній вулиці української столиці працювало багато різних книгарень – "Планета", "Мистецтво", "Ноти", "Знання".

За приміщення останньої з них – "Знання", – яка пропрацювала на Хрещатику близько 75 років, декілька років йшла боротьба. Зрештою її закрили у 2012 році. У 2016 році тут відкрили заклад харчування, згодом перетворили на магазин одягу.

Книгарню "Знання" закрили у 2012-му. Фото: Г. Салай

Єдиною книгарнею, якій вдалося вціліти у безпосередній близькості до Хрещатика, стало "Сяйво". Воно розташоване на початку вулиці Великої Васильківської. Хоча за його приміщення теж довго йшла боротьба. Втім, книгарню, в якій часто бували Остап Вишня, Максим Рильський та Павло Тичина, вдалося відстояти і в листопаді цього року вона відзначила 79-ту річницю створення.

Книгарня "Сяйво книги"

Нещодавно поруч з головною вулицею Києва відкрили дві нові книгарні: у вересні 2023-го книгарню-кав'ярню RID на Майдані та книгарню-кав’ярню Видавництва Старого Лева на Михайлівській – у листопаді.