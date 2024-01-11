У Києві попрощались з військовим та поетом Максимом "Далі" Кривцовим. ФОТО

У четвер, 11 січня, в Михайлівському золотоверхому соборі відбулася заупокійна панахида, на якій вшанували пам'ять загиблого воїна та поета Максима Кривцова. Попрощатися з ним прийшло близько сотні українців.

Далі похоронна процесія вирушила на Майдан Незалежності. Там кількість людей збільшилась до тисячі. Серед них були військовослужбовці та цивільні.

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Прощання з Максимом Кривцовим. Фото: Дмитро Ларін, УП

Після прощання процесія відправиться до місця поховання – рідного міста Максима – Рівне. Чин похорону відбудеться у п'ятницю, 12 грудня.

Фото: Дмитро Ларін, УП.

Під час прощання на Майдані Незалежності лунали вірші Максима, зачитані його голосом.

Фото: Дмитро Ларін, УП.

Увечері 7 січня стало відомо про смерть поета, автора хітів "Жовтий скотч" та "Панівна висота", військовослужбовця і ветерана АТО Максима Кривцова із позивним "Далі". Він також став автором книги "Вірші з бійниці", визнаної однією з найкращих українських книжок 2023 року за версією українського ПЕН. Крім віршів там зібрані й світлини, які зробив Максим.

Люди, які прийшли попрощатися з Максимом Кривцовим. Фото: Дмитро Ларін, УП.

Максим Кривцов брав участь в Революції Гідності, а потім пішов добровольцем на фронт у 2014 році. Воював у складі 5-го батальйону Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" і разом з "Вовками Да Вінчі". До 2019 року був старшим кулеметником у Бригаді швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж".

Дорога до Майдану Незалежності. Фото: Дмитро Ларін, УП.

Прощання на Майдані. Фото: Дмитро Ларін, УП.

Після демобілізації Максим також працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС і Veteran Hub. З початком повномасштабного вторгнення Росії та територію України у 2022-му, він знову повернувся на фронт.