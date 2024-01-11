Померла українська художниця-монументалістка Оксана Грудзинська

У віці 100 років пішла з життя українська художниця декоративного і монументального мистецтва Оксана Грудзинська. Її найвпізнаванішою роботою стала мозаїка на станції метро "Хрещатик", створена за мотивами традиційного українського рослинного орнаменту.

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Про смерть мисткині повідомив Національний музей декоративного мистецтва України, де експонувалися понад понад 100 її творів.

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"Кожен, хто бував у київському метро на станції Хрещатик, милувався цими прекрасними панно з українськими характером і душею. Авторка – художниця Оксана Аркадіївна Грудзинська, яка торік відзначила 100-літній ювілей. Сьогодні Оксана Аркадіївна пішла у засвіти. Світла і добра памʼять…", – написала співачка Анжеліка Рудницька.

Оксана Грудзинська. Фото: Національний музей декоративного мистецтва України.

Оксана Грудзинська була заслуженою художницею Української РСР, також членкинею Національної спілки художників України. Вона стала авторкою багатьох керамічних творів: декоративні панно, архітектурні керамічні вставки, настінні тарелі, вази.

Керамічні роботи мисткині. Фото: Національний музей декоративного мистецтва України.

"Витоки логічності, краси, поетичності художнього стилю Оксани Грудзинської лежать в українському народному мистецтві. В основі її творчості – застосування не стільки форм і мотивів народного мистецтва, скільки принципів, що складають його основу. Роботи художниці такі ж ясні, логічні, насичені добрим світлом і позитивною енергетикою, як і сама мисткиня", – розповіли в музеї декоративного мистецтва.

Оксана Грудзинська народилася 28 липня 1923 року в Москві, в родині архітектора. Закінчила Московський інститут прикладного та декоративного мистецтва. Там її педагогами були художники Олександр Дейнека та Роберт Фальк.

Керамічні роботи мисткині. Фото: Галина Дюговская.

З 1947 року Оксана Грудзинська працювала в експериментальній майстерні художньої кераміки Інституту архітектури Академії будівництва та архітектури УРСР. Як зазначають в музеї, колектив народних майстрів і художників працював над відновленням зруйнованого війною Києва та створенням нового декоративного обличчя столиці України.

Мисткиня 20 років працювала у "Софіївській гончарні", на початку 1970-х років почала роботу в Художньому фонді України. За цей час вона розвивала свій стиль монументального та декоративного мистецтва.

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Оксана Грудзинська на врученні премії імені Тетяни Яблонської у 2022 році. Фото: Галина Дюговская.

Грудзинська брала участь в оформленні фасаду павільйону "Тваринництво" на ВДНГ у Києві, вестибюлю Національного музею українського народного декоративного мистецтва, санаторію "Донбас" у Слов’янську.

Мозаїчне панно на Хрещатику. Фото: Національний музей декоративного мистецтва України.

Художниця створила безліч панно по всій Україні: "Історія зв’язку" в інтер’єрі Будинку зв’язку в місті Деражня Хмельницької області, мозаїчні панно для механіко-металургійного технікуму в Києві, рафінадного заводу в місті Суми, палацу культури хімічного об’єднання "Азот" у Рівному та інші.

У 1990–2010 роках вона викладала живопис на кафедрі кераміки Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

Кераміка мисткині. Фото: Національний музей декоративного мистецтва України.

У серпні 2023 року у Києві відбулася ювілейна виставка мисткині – "Магія кераміки Оксани Грудзинської. 100 років, 100 робіт, 100 друзів".