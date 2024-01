Росіянка у складі журі World Press Photo 2024. Українська асоціація фотографів протестує

Українська Асоціація професійних фотографів (УАПФ) вимагає виключити зі складу журі конкурсу World Press Photo 2024 представницю Росії Марію Гельман, йдеться у заяві асоціації.

Журі конкурсу оцінюватимуть в тому числі й українських фотографів, тому асоціація наполягає на зміні його складу.

До складу європейської команди суддів, крім Марії Гельман, входять:

Анастасія Тейлор-Лінд – голова цьогорічного журі, фоторедакторка, Велика Британія/Швеція;

Андреас Трампе – старший фоторедактор Stern, Німеччина;

Жиль Штайнман – режисер та фотограф газети Neue Zürcher Zeitung, Швейцарія;

Маріама Атта – кураторка, Велика Британія.

Анонс від World Press Photo про участь Марії Гельман. Фото: World Press Photo.

"УАПФ вважає участь Гельман не логічною, та такою, що може вплинути на об’єктивність у прийнятті рішень під час оцінювання робіт учасників. Крім того, з 2014 року триває неспровокована, загарбницька, жорстока та несправедлива війна Росії проти України і ми вважаємо, що участь представниці Російської Федерації Марії Гельман викликає масу етичних питань.", – зазначили українські фотографи.

Як зазначають на сайті премії, Марія Гельман – російська квір-фотографка, візуальна оповідачка та продюсерка. Була учасницею міжнародної фотоагенції VII Photo Agency. У своїх роботах вона часто досліджує теми ідентичності, травми і вразливості та "прагне кинути виклик стереотипам та упередженням". Вона також фокусується на житті та ідеології альтернативних спільнот і різних соціальних груп, які стикаються з дискримінацією.

Серед міжнародних нагород Гельман: Leica Oskar Barnack Award, Pictures of the Year та Istanbul Photo Awards. Її роботи публікували у виданнях TIME, The Washington Post, Le Monde, Die Zeit, The New York Times.

Про конкурс World Press Photo

Минулого року переможцем конкурсу став український фотограф Євген Малолєтка. Його відзначили за серію знімків The Siege of Mariupol ("Облога Маріуполя"). На них фотограф зафіксував наслідки російського авіаудару по маріупольському пологовому будинку 9 березня 2022 року, масові поховання, моменти влучань російських снарядів та їх жертв.

Фотоконкурс World Press Photo – безкоштовна і відкрита подія для всіх професійних фотографів, які працюють у сфері фотожурналістики або документальної фотографії. Переможців визначають щорічно спочатку на регіональному, а потім на глобальному рівні.

Імена 24 регіональних переможців оголосять 3 квітня. Далі серед них оберуть 4 лауреатів у глобальних номінаціях: World Press Photo of the Year; World Press Photo Story of the Year; World Press Photo Long-Term Project Award; World Press Photo Open Format Award.