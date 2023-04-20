Фото року. Знімок Євгена Малолєтки з Маріуполя переміг у World Press Photo 2023

Український фотограф Євген Малолєтка здобув найавторитетнішу премію для фотожурналістів - World Press Photo 2023. Його знімок з розбомбленого росіянами пологового будинку Маріуполя журі визнало Фотографією року.
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Про це повідомляється на сайті World Press Photo.
Раніше серія знімків Малолєтки з обложеного російськими окупантами Маріуполя потрапила до списку лауреатів World Press Photo 2023 у категорії Європа.
"На думку журі, цей знімок відображає абсурдність і жах війни. Це точне відображення подій року і доказ воєнних злочинів, скоєних російськими військами проти цивільного населення України. Зображення постає як глибоко болючий історичний факт і привертає увагу до вбивства майбутніх поколінь українців. …Журі сподівається, що світ зупиниться і визнає нестерпні реалії цієї війни та замислиться над майбутнім України", – так прокоментували організатори перемогу знімка Малолєтки.
|Фото: Evgeniy Maloletka
Загалом цього року на 66-й щорічний фотоконкурс World Press Photo надійшло 60 448 фотографій від 3 752 фотографів. 30 фотографів здобули регіональні нагороди та отримали почесні згадки. Сьогодні ж організатори назвали чотирьох глобальних переможців World Press Photo 2023.
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Крім Малолєтки, переможцями World Press Photo 2023 також стали:
Розповідь року – Мадс Ніссен із серією знімків "Ціна миру в Афганістані"
|Фото: Mads Nissen
Довгостроковий проект – Ануш Бабаджанян з серією про водопостачання в Центральній Азії
|Фото: Anush Babajanyan
Відкритий формат – Мохамед Махді з веб-проектом, що досліджує, як підвищення рівня моря впливає на єгипетське рибальське село Аль-Макс
|Фото: Mohamed Mahdy
У грудні 2022 року Євген Малолєтка став фотографом року за версією The Guardian. Перед початком повномасштабного вторгнення РФ він документував події у Казахстані, але у січні повернувся додому через зростання загрози великої війни. Спершу він базувався у Харкові, а далі у складі команди Associated Press з Мстиславом Черновим і Василисою Степаненко виїхав до Маріуполя. Впродовж 20 днів команда фіксувала злочини Росії, але вимушена була поїхати через те, що окупанти почали розшукувати фотографів. Після Маріуполя Малолєтка продовжив працювати у гарячих точках: Харкові, Ізюмі, Херсоні.
У жовтні роботи Чернова і Малолєтки з Маріуполя відзначили премією на французькому конкурсі. А у травні вони стали лауреатами Премії імені Георгія Ґонґадзе.
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