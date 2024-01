"Спадкоємці", "Ведмідь" та Елтон Джон. Телепремія "Еммі" оголосила переможців

У ніч проти 16 січня американська телевізійна академія відзначила ювілейну 75-ту премію "Еммі". Телепремією нагороджують за передові досягнення в телевізійних програмах і серіалах та індивідуальні досягнення в телевізійному сезоні 2022-2023 років.

Про переможців повідомили на сайті "Еммі".

Церемонія вручення відбулася у драматичному театрі Peacock Theatre в Лос-Анджелесі та транслювалася на американському телеканалі FOX. Ведучим події був актор Ентоні Андерсон.

Лідером серед номінантів був серіал "Спадкоємці" (Succession), який претендував на перемогу у 27 категоріях. Проте на премії шоу отримало лише 6 статуеток "Еммі". Таку ж кількість нагород отримав драматично-комедійний "Ведмідь" (The Bear). 5 статуеток вручили команді мінісеріалу "Сварка" (BEEF).

Нагороду найкращого розважального шоу в прямому етері отримала трансляція концерту Елтона Джона – "Елтон Джон у прямому ефірі: Прощання зі стадіону "Доджер". Крім того, шоу отримало статус EGOT, який присуджується артистам, що виграли премії "Еммі", "Греммі", "Оскар" і "Тоні".

Список лауреатів 75-ї премії "Еммі":

Найкращий драматичний серіал – "Спадкоємці" (Succession від НВО);

Актор головної ролі у драматичному серіалі – Кіран Калкін ("Спадкоємці");

Акторка головної ролі у драматичному серіалі – Сара Снук ("Спадкоємці");

Актор другого плану в драматичному серіалі – Метью Макфейден ("Спадкоємці");

Акторка другого плану в драматичному серіалі – Дженніфер Кулідж ("Білий лотос");

Найкращий комедійний серіал – "Ведмідь" (The Bear);

Актор головної ролі у комедійному серіалі – Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь");

Акторка головної ролі у комедійному серіалі – Квінта Брансон ("Початкова школа Ебботт");

Актор другого плану в комедійному серіалі – Ебон Мосс-Бакрак ("Ведмідь");

Акторка другого плану в комедійному серіалі – Айо Едебірі ("Ведмідь");

Найкращий мінісеріал – "Сварка" (Beef);

Актор головної ролі у мінісеріалі серіалі – Стівен Юн ("Сварка");

Акторка головної ролі у мінісеріалі серіалі – Алі Вонґ ("Сварка");

Актор другого плану в мінісеріалі серіалі – Пол Волтер Гаузер ("Чорний птах");

Акторка другого плану в мінісеріалі серіалі – Нісі Неш-Беттс ("Дамер – чудовисько: історія Джеффрі Дамера");

Найкращий сценарій драматичного серіалу – Джессі Армстронг ("Спадкоємці");

Найкращий сценарій мінісеріалу серіалу – Лі Сон Джин (Сварка");

Найкраща режисура драматичного серіалу – Марк Майлод ("Спадкоємці");

Найкращий сценарій комедійного серіалу – Крістофер Сторер ("Ведмідь");

Найкраща режисура драматичного серіалу – Крістофер Сторер ("Ведмідь");

Найкраща розважальна програма – "Ефір Елтона Джона: Прощання зі стадіону Доджерс";

Найкраще реаліті-шоу/змагання – "Королівські перегони Ру Пола" (RuPaul's Drag Race);

Найкраще розмовне телешоу – "Щоденне шоу з Тревором Ноа";

Найкраще ток-шоу – "Події минулого тижня з Джоном Олівером".

Церемонія "Еммі"

Вручення телепремії мало відбутися ще 18 вересня 2023 року, проте захід перенесли через страйки акторів та сценаристів в Америці.

27 вересня, у Нью-Йорку оголосили першу частину лауреатів 44-ї премії "Еммі" в галузі новин і документального кіно (News and Documentary Emmy Award).

У номінації "Найкраща новинна програма" (International Emmy Award for News) перемогла програма "Битва за Бучу та Ірпінь" (The Battle For Bucha & Irpin), що вийшла на британському каналі Sky News 5 березня 2022 року.

А в номінації "Найкраще висвітлення поточних справ" (International Emmy Award for Current Affairs) нагородили програму "Поза мережею – Українські воєнні щоденники" (Off The Grid – Ukraine Wartime Diaries) каналу TRT WORLD.

У номінації "Найкращий сценарій: новини" (Outstanding writing: News) найкращим став документальний фільм "Загублені душі Бучі" (The Lost Souls of Bucha) про масове поховання під церквою в Бучі. Він вийшов на CBS News.

"Еммі" – американська телевізійна премія, якою відзначають за вагомі досягнення в телеіндустрії. Перше нагородження відбулося 25 січня 1949 року в Голлівуді. Зараз премію вручають у 463 номінаціях.